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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı, günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, günlük 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        Açılışının 8'inci yıl dönümünü kutlayan İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Paris, Frankfurt ve Madrid gibi önemli havacılık merkezlerini geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 21:05 Güncelleme:
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        İstanbul Havalimanı yine zirvede

        İstanbul Havalimanı, hizmete girişinin 8'inci yıl dönümünde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak zirvedeki yerini aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 19-25 Ekim dönemine ilişkin yayımladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1491 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        AVRUPA'NIN ÖNEMLİ HAVALİMANLARINI GERİDE BIRAKTI

        Rapora göre İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1371 uçuşla Amsterdam, 1369 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1303 uçuşla Frankfurt ve 1299 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

        8'İNCİ YAŞINDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 8'inci kuruluş yıl dönümünü Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kutladı.

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        #istanbul havalimanı
        #haberler
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