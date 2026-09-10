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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı metrosunda rekor

        İstanbul Havalimanı metrosunda rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda peş peşe yolcu rekoru kırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül' de ise 57 bin 309 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında art arda rekorlar kırdık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        İstanbul Havalimanı metrosunda rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'ndaki yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye’nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip hattın peş peşe rekolar kırdığını belirtti.

        Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın Gayrettepe-Halkalı arasında 15 istasyonla hizmet verdiğini belirterek, “Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık. Günlük ortalama yolcu sayımız 42 binden Arnavutköy-Halkalı arasının hizmete açılmasından sonra 51 bine çıktı. Hattımıza olan ilginin artmasıyla birlikte yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz. 7 Eylül'de 57 bin 139, 8 Eylül’ de ise 57 bin 309 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında art arda rekorlar kırdık.” ifadelerini kullandı.

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        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın İstanbul'un önemli ulaşım merkezlerini birbirine bağladığını ifade eden Uraloğlu, hattın toplam uzunluğunun 69 kilometre olduğunu söyledi.

        Hattın etaplar halinde hizmete alındığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Kargo Terminali-Kağıthane arasındaki etabı 22 Ocak 2023'te, Gayrettepe istasyonumuzu 29 Ocak 2024'te, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarımızı 19 Mart 2024'te hizmete açtık. 19 Haziran 2026'da ise Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun Üniversitesi istasyonlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Böylece Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar uzanan hattımızda 15 istasyonla kesintisiz metro hizmeti vermeye başladık.” dedi.

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        Uraloğlu, hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığına işaret ederek, “İstanbul'un ulaşımında zamandan ve konfordan tasarruf sağlayan bu hattımız, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırırken İstanbul'un raylı sistem ağının entegrasyonuna da önemli katkı sağlıyor.” diye konuştu.

        GÜNDE 145 SEFER

        Hattın işletme özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 120 km/s hız ile Türkiye’ nin en hızlısı olduğunu ifade etti.

        Uraloğlu, “Hattımızda 9 adet 4 vagonlu tren setiyle işletme gerçekleştiriyoruz. Günlük 145 sefer yapıyoruz. Seferlerimiz 15 dakikalık aralıklarla gerçekleştiriliyor. Halkalı-Gayrettepe yönünde ilk seferimiz 06.00'da başlayıp 23.45'e kadar, Gayrettepe-Halkalı yönünde ise 05.55'te başlayıp 23.55'e kadar devam ediyor.” dedi.

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        #istanbul havalimanı
        #Gayrettepe
        #metro
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