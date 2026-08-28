İTO Başkanı Avdagiç'ten "İstanbul yeni varlık merkezi olma fırsatını yakaladı" değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar ve uluslararası gelir elde eden bireyler için aldığı tedbirlerin önemli bir anlam ifade ettiğini dile getirdi.

İstanbul'un bölge rakiplerindeki istikrarsızlıktan yararlanarak, bölgesel bir finans ve varlık merkezi olarak yeniden kendini konumlandırması için en uygun dönemde olunduğuna işaret eden Avdagiç, "Yatırımcı güvenini artırarak, istikrarlı bir fon akışı çekmek için atacağımız yeni adımlar bu süreci destekleyecektir." ifadesini kullandı.

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Avdagiç, Türkiye'nin bölgede savaşın sakinleşmesiyle birlikte alacağı yeni tedbirler ve Orta Vadeli Program'da (OVP) yapılacak güncellemelerle bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı başarabileceğine dikkati çekerek, "Program kapsamında yabancı yatırımcılar ve uluslararası gelir elde eden bireyler için yurt dışı kaynaklı gelirlerde 20 yıllık vergi muafiyeti, düşük oranlı veraset intikal vergisi ve yurt dışındaki varlıkların düşük vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan tanıyan varlık barışı hayata geçirildi." diye konuştu.

"Şirketlerin merkezlerini İstanbul'a çekebiliriz"

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Şekib Avdagiç, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bölgesel güvenli liman arayışını hızlandırdığını vurgulayarak, şehirlerin bölgesel güvenli liman statüsü kazanmak için yeni bir yarışa girdiğinin altını çizdi.

İstanbul'un bu çalkantıdan rahatsız olanları kendi bünyesine çekebilecek avantajlara sahip olduğunu aktaran Avdagiç, "Uzun vadeli sermaye birikimi için yeni teşviklerle büyük şirketlerin merkezlerini İstanbul'a çekebiliriz." dedi.

Avdagiç, Körfez'deki jeopolitik gerilimlerin bölgesel güvenli liman algısını sarsması ve Londra'da vergi rejiminin değişmesi, varlıklı yatırımcıları ve profesyonelleri yeni arayışlara yönelttiğini belirterek, "Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa'ya yakınlığı ve son dönemde hayata geçirdiği vergi teşvikleri bu noktada gerçek bir cazibe unsuru oluşturuyor." şeklinde konuştu.

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"Bu dönüşümü başarmanın tam zamanı"

Türkiye'nin bölgesel bir yatırım merkezi olma iddiasının yeniden güçlendiğini söyleyen Avdagiç, ABD merkezli Bloomberg News'ün geçen günlerde yayımladığı haberinde dikkat çektiği gibi bölgedeki sermaye hareketliliğinin Türkiye'nin sermaye ve yatırımları çekme planını daha da hızlandıracağını kaydetti.

Avdagiç, "İstanbul, dünyada Körfez başta olmak üzere rakip zenginlik üslerindeki konjonktürel gelişmeler ve belirsizlikten yararlanarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan oluşan EMEA'nın yeni varlık merkezi olma fırsatını yakaladı." dedi.

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Fırsatların kalıcı bir kazanıma dönüşmesinin kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Avdagiç, "Sermayenin getiriden önce istikrar aradığını göz önüne alarak, İstanbul'un vergi avantajlarının yanı sıra öngörülebilir bir regülasyon ve güçlü kurumsal yönetim standartlarıyla rakip şehirlerin önüne geçmesi gerekiyor. Bu dönüşümü başarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın sonuçlarını almak için uygun dönemdeyiz"

Avdagiç, kıyaslamaların ve planların "daha önce başarılanlarla değil", Singapur, Londra, Dubai'nin geldiği nokta üzerinden yapılması gerektiğine işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında açıkladığı vergi teşvik paketine değinen Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nın sonuçlarını almak için uygun bir dönemdeyiz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, İstanbul'un coğrafi konumunun avantajına dikkati çekerek, "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'dan oluşan EMEA bölgesine coğrafi ve yaşam tarzı olarak yakınlığıyla birlikte tüm yatırımcıların dikkatini çok daha fazla çekecektir." dedi.

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"Küresel yatırım döngüsünde yeni merkezler öne çıkıyor"

Küresel ticarette parçalanma eğiliminin devam ettiğini aktaran Avdagiç, tedarik zincirlerinde çeşitlendirme, kritik ara mallarda stoklama ve üretimin tüketici pazarlarına yakınlaştırılmasının ise maliyetleri artırdığını söyledi.

Bu durumun Türkiye gibi Avrupa'ya yakın üretim kapasitesine sahip ülkeler için önemli fırsatlar getirdiğine işaret eden Avdagiç, küresel yatırım döngüsünde yeni merkezlerin öne çıktığını belirtti.

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Avdagiç, yapay zeka, veri merkezleri, yarı iletkenler ve ileri teknoloji yatırımlarının küresel yatırım döngüsünün yeni merkezleri olarak öne çıktığını vurgulayarak, "Böylece küresel ekonomi geleneksel üretim sektörlerinde zayıflarken, teknoloji yatırımlarıyla da yeni bir büyüme alanı oluşturuyor." diye konuştu.