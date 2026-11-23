Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın hızlı tren ağına dahil edilmesini sağlayacak Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kahramanmaraş ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesi arasında planlanan hattın etüt proje çalışmalarının tamamlandığını bildiren Uraloğlu, projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, “46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattımızın etüt proje çalışmalarını tamamladık. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız.” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın, Nurdağı üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanmasının planlandığını belirten Uraloğlu, bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına erişiminin güçleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattımızı, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlamayı planlıyoruz. Böylece Kahramanmaraş'ımızın Doğu Akdeniz limanlarına erişimini güçlendirecek, şehrimizin uluslararası ticaret ağlarıyla bütünleşmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu bağlantıyla şehrimizin dış ticaret imkânlarını genişleteceğiz.”

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Yeni hattın Kahramanmaraş'ın sanayi ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, kentteki organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemelerinin gelecekte sağlanacak demiryolu bağlantılarıyla Mersin ve İskenderun limanlarına taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Uraloğlu, “Üretim merkezlerimizin limanlara erişimini güçlendirerek sanayicilerimize yeni taşımacılık imkânları sunacağız. Kahramanmaraş'ta üretilen sanayi ürünlerinin yanı sıra bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demiryoluyla limanlara ulaştırılmasını kolaylaştıracağız. Böylece şehrimizin dış ticaret potansiyelini daha etkin değerlendirmesine imkân sağlayacağız.” dedi.