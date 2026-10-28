Karpowership ve Seatrium’dan Singapur’da yüzer enerji ve dijital altyapı işbirliği

Yüzer enerji çözümleri alanında küresel lider Karpowership ile açık deniz mühendisliği, denizcilik ve enerji sektörlerine yönelik mühendislik çözümleri sunan Seatrium, uzun yıllara dayanan stratejik iş birliklerini yeni bir aşamaya taşıyor. İki şirket, Singapur'da yüzer enerji ve altyapı çözümleri geliştirmek amacıyla ortak girişim kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

Singapur Uluslararası Enerji Haftası (SIEW) 2026 kapsamında, Singapur Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Tan See Leng'in katılımıyla duyurulan mutabakat, kısa sürede devreye alınabilen enerji ve altyapı çözümlerinin birlikte geliştirilmesi için bir çerçeve sunuyor. İş birliğinin ilerleyen dönemde Güneydoğu Asya pazarına da genişletilmesi değerlendiriliyor.

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İki şirket, altyapı geliştirme, finansman, mühendislik, inşaat ve işletme süreçlerini bir araya getiren entegre bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Karpowership'in yüzer enerji ve dijital altyapı projelerini geliştirme, finanse etme, bu varlıklara sahip olma ve işletme konusundaki uzmanlığı; Seatrium'un açık deniz mühendisliği, tedarik, inşaat ve sistem entegrasyonu yetkinlikleriyle birleşiyor. Karpowership'in yapay zeka uygulamalarına yönelik, tüketim tesisine doğrudan elektrik sağlayan sayaç arkası enerji çözümlerindeki deneyimi de iş birliğini destekliyor.

Mutabakat kapsamında değerlendirilebilecek çözümler arasında Powership'ler, yüzer veri merkezleri, türbinli veya hibrit gemiler ile yüzer nükleer enerji çözümleri yer alıyor. İki şirket, uzun vadede Singapur'un hızla devreye alınabilen enerji ve dijital altyapı çözümleri için dayanıklı bir bölgesel merkez olma konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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"Enerjiyi ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda sunmayı hedefliyoruz"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Karpowership CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, şunları söyledi:

“Güvenilir elektriğe erişim; sanayi yatırımlarının nereye yöneldiğini, ekonomilerin nasıl büyüdüğünü ve dijitalleşme hedeflerinin ne kadar hızlı hayata geçtiğini giderek daha fazla belirliyor. Karpowership olarak dünya genelinde yüzer enerji altyapısına öncülük ettik. Yetkinliklerimizi, en gelişmiş pazarlara yönelik gigavat ölçeğindeki sayaç arkası enerji çözümlerinden yüzer dijital altyapıya ve tüm değer zincirini kapsayan anahtar teslim veri merkezi çözümlerine kadar genişlettik. Orijinal ekipman üreticileri ve Seatrium'un da aralarında bulunduğu teknoloji ortaklarımızla onlarca yıla dayanan ilişkilerimiz, bugün hiper ölçekli bulut ve veri merkezi işletmecilerini de kapsayan küresel bir ticari iş ortaklıkları ağına uzanıyor. Bu ilişkiler, Karpowership'i entegre altyapı çözümlerini hızla ve büyük ölçekte sunabilen, öncelikle başvurulan bir çözüm sağlayıcısı olarak konumlandırıyor.

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Bu ortaklık, yolculuğumuzda stratejik açıdan yeni bir dönemi temsil ediyor. Seatrium ile birlikte hedefimiz; geliştirme, finansman, mühendislik ve işletme süreçlerini bir araya getiren entegre bir platformu Singapur'da hayata geçirmek. Böylece enerjiyi ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda sunarak enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve Güneydoğu Asya genelinde büyümeyi desteklemeyi amaçlıyoruz.”

"Singapur'u yeni nesil yüzer enerji ve dijital altyapının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Seatrium CEO'su Chris Ong ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Enerji sistemlerinin dayanıklılığı, Singapur'un uzun vadeli rekabet gücü ve Güneydoğu Asya'nın büyümesini sürdürmesi açısından temel önem taşıyor. Elektrik ve dijital altyapı talebi hızla artarken sektörümüzün önünde, hızlı devreye alma, esneklik ve ölçeği bir araya getiren yeni çözümler geliştirmek için önemli bir fırsat bulunuyor. Karpowership ile uzun yıllara dayanan stratejik ilişkimizden güç alarak, hidrojen kullanımına hazır elektrik üretimi dahil mevcut en iyi teknolojilerden yararlanıp Singapur'u yeni nesil yüzer enerji ve dijital altyapının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Seatrium'un açık deniz mühendisliğindeki köklü deneyimi, sistem entegrasyonu yetkinlikleri ve Singapur'daki gelişmiş tesisleri hem ülkenin ihtiyaçlarını hem de Güneydoğu Asya genelindeki fırsatları destekleyen bu hedef için güçlü bir temel oluşturuyor.

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Bu iş birliği, Seatrium açısından enerji altyapısı değer zincirindeki rolümüzü genişletmek, yeni büyüme alanları yaratmak ve yetkinliklerimizi bölgenin gelecekteki rekabet gücünü destekleyecek altyapılarda değerlendirmek için stratejik bir fırsat sunuyor.”

İki şirket, proje uygulama yetkinliklerini ve yüksek kaliteye bağlılıklarını bir araya getirerek Singapur'un yeni nesil enerji ve dijital altyapının geliştirilmesine öncülük etme hedefini desteklemeyi amaçlıyor.

2018'den bu yana süren iş birliğinde yeni aşama

Mutabakat zaptı, Karpowership ve Seatrium arasındaki iş birliğini tekil projelerin tesliminden altyapı fırsatlarının birlikte geliştirilmesine taşıyan yeni bir aşamayı temsil ediyor.

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Seatrium, 2018 yılından bu yana Karpowership için yedi adet yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin (FSRU) dönüşümünü tamamladı. Sekizinci ve dokuzuncu ünitelerin dönüşüm projeleri de bu yıl Seatrium'a verildi. Bu projeler, Karpowership'in LNG'den elektrik üretimine yönelik çözümlerinin uluslararası pazarlarda devreye alınmasını destekliyor.

İki şirket, son olarak ekim ayında Karpowership'in hidrojen kullanımına hazır üçüncü nesil Whale sınıfı Powership'lerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu için de bir sözleşme imzaladı. Söz konusu Powership'lerin, güvenilir enerji arzına ihtiyaç duyan ülkelerde kullanılması planlanıyor.

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Taraflar, önümüzdeki aylarda ortak girişimin kurulmasına yönelik görüşmeleri ilerletmeyi hedefliyor. Ortak girişimin hayata geçirilmesi, nihai sözleşmelerin müzakere edilerek imzalanmasına ve gerekli onayların alınmasına bağlı olacak.