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        Haberler Ekonomi Para KGF kefaletli kredi süreci ilk kez tamamen dijital ortama taşındı

        KGF kefaletli kredi süreci ilk kez tamamen dijital ortama taşındı

        Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Akbank arasında imzalanan iş birliği kapsamında, KGF kefaletli kredi başvuru süreci ilk kez uçtan uca dijital kanala taşındı. Yeni uygulamayla KOBİ'ler, daha önce yalnızca şubeden yürütülebilen kredi süreçlerini mobil uygulama üzerinden tamamlayabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Akbank ve KGF'den 'dijital' iş birliği

        Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Akbank, KGF kefaletli kredilerin dijital kanallar üzerinden kullandırılmasına yönelik iş birliğine gitti.

        KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt ile Akbank Genel Müdürü Kaan Gür'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde duyurulan iş birliği kapsamında, KGF kefaletli kredi başvuru süreci ilk kez uçtan uca dijital ortama taşındı.

        Yeni uygulamayla daha önce yalnızca şubeler aracılığıyla yürütülebilen KGF kefaletli kredi süreçleri mobil uygulama üzerinden tamamlanabilecek.

        Açıklamaya göre, şahıs firmaları 2,2 milyon TL'ye, tüzel firmalar ise 5 milyon TL'ye kadar, 36 aya varan vadelerle sunulan kredilere mobil uygulama üzerinden başvurabilecek.

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        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, teknolojinin işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını belirterek, KGF kefaletli kredinin ilk kez tamamen dijital bir süreçle sunulduğunu söyledi.

        Gür, KGF ile gerçekleştirilen iş birliğinin, kredi başvuru sürecinin dijital ortama taşınmasını sağladığını ifade etti.

        "KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

        KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt ise KGF'nin temel görevlerinden birinin KOBİ'lerin finansmana erişimini desteklemek olduğunu belirtti.

        Kurt, bankalarla yürütülen çalışmalar kapsamında yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirildiğini ifade ederek, Akbank ile birlikte uçtan uca dijital kefalet sürecini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kurt, uygulamanın yoğun bir hazırlık sürecinin ardından devreye alındığını kaydetti.

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