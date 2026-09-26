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        Haberler Ekonomi Emlak Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı

        Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru aşamasının tamamlandığını, incelemelerin ardından kura sürecine geçileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 12:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kiralık sosyal konutta başvuru süreci tamamlandı

        Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında, TOKİ ile hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde ilk aşamayı tamamladıklarını belirtti.

        Kurum, "Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kiralar 10 bin liradan başlayacak

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul'da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da kesintisiz ikamet etme koşulu da aranacak.

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        10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler, gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 şeklinde olacak.

        Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

        Hangi ilçede kaç konut kiralanacak?

        Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta yer alan Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam 1071 konut kiralanacak.

        Herhangi bir başvuru ücretinin alınmadığı kampanya kapsamındaki başvurular, e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut/İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

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