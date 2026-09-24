Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.061,00 %-1,44
        DOLAR 48,8555 %0,05
        EURO 55,7077 %0,15
        GRAM ALTIN 6.695,24 %-0,52
        BITCOIN 83.430,00 %-0,94
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,12 %-1,09
        GBP/TRY 64,7976 %0,15
        EUR/USD 1,1374 %-0,07
        BRENT PETROL 100,54 %1,71
        ÇEYREK ALTIN 10.944,36 %-0,54
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta boya çıktı

        Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta boya çıktı

        Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesinde Mersin'den 3 ayrı tespit yer aldı. Kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, sumakta ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta boya çıktı

        Mersin’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen gıda denetimlerinde çeşitli ürünlerde uygunsuzluklar tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 23 Eylül 2026 tarihinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Güncellenen listede Mersin’de faaliyet gösteren işletmelere ait et ve baharat ürünleri de yer aldı.

        Bakanlığın kamuoyu duyurusuna göre, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren Korkmaz Kasabı-Hadi Kaçan tarafından satılan çiğ kırmızı et kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

        Listede yer alan Erçolak Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Mezitli Et Balık’a ait dana-kuzu karışık kıyma ürününde ise sakatat tespit edildi.

        REKLAM

        TARSUS’TA SUMAKTA YASAKLI BOYA TESPİT EDİLDİ

        Bakanlığın listesinde Tarsus’tan da bir ürün yer aldı. Değirmen Tarsus markasıyla satışa sunulan sumakta, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Bakanlığın güncellediği listede Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda ürün ve işletmeye ilişkin taklit ve tağşiş tespitleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tarım ve orman bakanlığı
        #taklit ve tağşiş
        #kıyma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        Sermaye piyasası soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
        ABD'den Putin'e G20 daveti
        ABD'den Putin'e G20 daveti
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        MSB'den Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail açıklamaları
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        İşte yeni isimlerin 6 haftalık performansı
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        Can kaybı 2'ye yükseldi... Kardeşleri için öldüler!
        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'
        Zirvenin adı: 'Sevdan Bir Ateş'
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Ailesi sinir krizi geçirdi! Kompresörlü cinayette şaşırtan savunma
        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!
        Okan Buruk eleştirilere kafayı takmıyor!
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Kahreden kaza! Hamile anne ve 2 çocuğu öldü
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Karı koca evlerinde cansız bulundu! Kimyasal ölüm şüphesi
        Konser maratonu sürüyor
        Konser maratonu sürüyor
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        Su dolu menfez iki çocuğu yuttu! Çok büyük acı...
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı
        11 yıl sonra ilk: Xi, ABD ziyaretine başladı