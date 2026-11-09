Kredi başvuru bilgileri artık e-Devlet'te görülebilecek
Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanaldan yaptıklarını rapordan görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişiler için de rapora yeni bir bilgi başlığı eklendi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek ve tüzel kişilere sunulan Risk Merkezi Raporu’na iki yeni bilgi başlığının eklendiğini duyurdu.
TBB’nin açıklamasına göre raporda, “Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi” ile “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” de yer alacak.
KREDİ BAŞVURUSUNUN YAPILDIĞI KANAL GÖRÜLEBİLECEK
Güncelleme kapsamında bireysel müşteriler, kredi başvurularının şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı gibi hangi kanal üzerinden yapıldığını rapordan öğrenebilecek.
Gerçek kişilerin ticari işletmeleri ile tüzel kişilere ait, 10746 sayılı Kurul Kararı’nı aşan kredi bilgileri de rapora eklendi. Bu başlık altında banka adı ve belge eksikliğinin bulunduğu döneme ilişkin bilgiler yer alacak.
E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR
Risk Merkezi Raporu’na “www.riskmerkezi.org” adresinden, e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler de Risk Merkezi’nin internet sitesinde bulunuyor.