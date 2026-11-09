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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi başvuru bilgileri artık e-Devlet'te görülebilecek

        Kredi başvuru bilgileri artık e-Devlet'te görülebilecek

        Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi Raporu'nun kapsamını genişletti. Bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanaldan yaptıklarını rapordan görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişiler için de rapora yeni bir bilgi başlığı eklendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Kredi ve borç bilgilerinde yeni dönem

        Türkiye Bankalar Birliği (TBB), gerçek ve tüzel kişilere sunulan Risk Merkezi Raporu’na iki yeni bilgi başlığının eklendiğini duyurdu.

        TBB’nin açıklamasına göre raporda, “Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi” ile “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” de yer alacak.

        KREDİ BAŞVURUSUNUN YAPILDIĞI KANAL GÖRÜLEBİLECEK

        Güncelleme kapsamında bireysel müşteriler, kredi başvurularının şube, mobil bankacılık veya internet bankacılığı gibi hangi kanal üzerinden yapıldığını rapordan öğrenebilecek.

        Gerçek kişilerin ticari işletmeleri ile tüzel kişilere ait, 10746 sayılı Kurul Kararı’nı aşan kredi bilgileri de rapora eklendi. Bu başlık altında banka adı ve belge eksikliğinin bulunduğu döneme ilişkin bilgiler yer alacak.

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        E-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

        Risk Merkezi Raporu’na “www.riskmerkezi.org” adresinden, e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler de Risk Merkezi’nin internet sitesinde bulunuyor.

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