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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto piyasasında veri dönemi

        Kripto piyasasında veri dönemi

        Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında topladığı piyasa verilerini günlük olarak kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Akbank iştiraki Stablex'in CEO'su Burcu Küçükünal, düzenlenmiş platformlardan MKK'ya bildirilen verilerin belirli standartlar çerçevesinde yayımlanmasının sektör açısından ortak bir referans noktası oluşturabileceğine dikkat çekerek, düzenli veri paylaşımının piyasanın daha ölçülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        Kripto piyasasında veri dönemi

        Türkiye’de kripto varlık piyasası; lisanslama süreçleri, saklama altyapıları, sermaye piyasası düzenlemeleri ve operasyonel standartlarla birlikte bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi (KVMKS) kapsamında topladığı piyasa verilerini günlük olarak yayımlamaya başlaması da sektörün gelişimini veriler üzerinden takip edebilmek açısından yeni bir imkân sunuyor.

        SEKTÖR İÇİN ORTAK REFERANS NOKTASI

        Türkiye’deki kripto piyasasının büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve platform ekosistemine ilişkin değerlendirmelerin bugüne kadar farklı araştırmalara ve sektör tahminlerine dayanabildiğini belirten Akbank iştiraki Stablex’in CEO’su Burcu Küçükünal, düzenlenmiş platformlardan MKK’ya bildirilen verilerin belirli standartlar çerçevesinde yayımlanmasının karşılaştırılabilir bir veri zemini oluşturabileceğini ifade etti. Küçükünal, “Sektörün ortak bir referans noktasına sahip olması; yatırımcıların yanı sıra düzenleyici kurumlar, finans kuruluşları, akademisyenler, araştırma şirketleri, medya ve kurumsal yatırımcıların piyasa hakkında daha fazla veriye erişebilmesine ve değerlendirmelerini bu veriler üzerinden yapabilmesine katkı sağlayabilir.” dedi.

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        Stablex olarak MKK’nın veri paylaşımını sektörün veri altyapısının gelişimi açısından önemli bulduklarını ifade eden Küçükünal, “Kripto ekosisteminde düzenli ve standart veri üretiminin artmasını önemsiyoruz. Türkiye’nin bölgesel bir dijital varlık merkezi olma hedefi açısından da bu tür veri altyapılarının zaman içinde katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.” dedi.

        VERİ KALİTESİ VE RAPORLAMA DAHA GÖRÜNÜR HALE GELECEK

        Verilerin düzenli olarak yayımlanmasının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin değerlendirmelerde kullanılan kriterleri de çeşitlendirebileceğini ifade eden Küçükünal; veri kalitesi, operasyonel disiplin, raporlama doğruluğu, düzenleyici çerçeveye uyum ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıkların daha görünür hale gelebileceğini kaydetti. Standart veri üretiminin bankalar, portföy yönetim şirketleri ve diğer finansal kurumların piyasa ve risk değerlendirmelerinde yararlanabilecekleri veri setini genişletebileceğini belirten Küçükünal, bu yapının zaman içerisinde sektörün gelişiminin daha kapsamlı takip edilmesine de imkân sağlayabileceğini söyledi.

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        TARİHSEL VERİLER SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİ İZLEMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

        Günlük olarak açıklanmaya başlayan verilerin zaman içinde tarihsel veri serileri oluşturacağını belirten Küçükünal, “Önümüzdeki dönemde yatırımcı davranışları, piyasa büyüme eğilimleri, varlık dağılımları, işlem yoğunlukları ve sektörel gelişim göstergeleri daha kapsamlı şekilde analiz edilebilecek. Bu veriler düzenleme süreçlerinin yanı sıra ürün geliştirme, risk yönetimi ve inovasyon açısından da kullanılabilecek bir kaynak oluşturabilir.” dedi.

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        #kripto para
        #MKK
        #Stablex
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