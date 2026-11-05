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        Haberler Ekonomi Otomobil Lassa'dan yeni nesil kış lastiği

        Lassa'dan yeni nesil kış lastiği

        Brisa, Lassa markasının ilk EV Ready kış lastiği Snoways 5'i tanıttı. Türkiye'de geliştirilen yeni lastik, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11, ıslak zemin performansında yüzde 9 iyileşme ve aşınma direncinde yüzde 10 artış sunuyor. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı araçlarla uyumlu ürün, 28 ülkeye ihraç ediliyor

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Lassa'dan yeni nesil kış lastiği

        Brisa, Lassa markası altında geliştirdiği yeni nesil kış lastiği Snoways 5'i tanıttı. Türkiye'deki Ar-Ge altyapısıyla geliştirilen ürün, Lassa'nın ilk EV Ready kış lastiği olma özelliğini taşıyor.

        Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlara sahip otomobillerle uyumlu olan Snoways 5, 15 inçten 21 inçe kadar uzanan 46 farklı ebat seçeneğiyle pazara sunuluyor.

        Brisa'nın yerli NextGen teknolojisiyle geliştirdiği yeni lastik, önceki nesline göre kar performansında yüzde 11, ıslak zemin performansında yüzde 9 iyileşme sağlıyor. Aşınma direncinde ise yüzde 10 artış sunuyor. Yuvarlanma direnci etiket sınıfındaki bir basamaklık iyileşme de yakıt ve enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.

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        Snoways 5'in performansı, bağımsız test kuruluşu TÜV SÜD tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı testlerle değerlendirildi. Ürün, testlerin ardından TÜV Performance Mark almaya hak kazandı.

        ELEKTRİKLİ ARAÇLAR LASTİKLERİ DEĞİŞTİRİYOR

        Elektrikli ve hibrit otomobillerin yaygınlaşması, SUV modellerin pazar payının artması ve daha büyük jantlara sahip araçların tercih edilmesi, lastik üreticilerinin ürün stratejilerini de değiştiriyor.

        2026 yılının ilk dokuz ayında 17 inç ve üzeri jantlara sahip otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı yüzde 72'ye ulaştı. Yüksek jantlı ve katma değerli ürünler ise yenileme lastik pazarının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturdu.

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        Brisa, değişen araç parkına yönelik ürün geliştirme çalışmalarını sürdürürken EV Ready lastiklerin toplam binek lastik satışlarındaki payını da artırıyor.

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        Şirketin EV Ready ürünlerinin satışlar içindeki payı 2023 yılında yaklaşık yüzde 2 seviyesindeyken, bugün yüzde 55'e ulaştı. Brisa, bu oranı 2027 yılında en az yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

        Şirket ayrıca 2026'nın ilk dokuz ayında yüksek jant segmentinde pazarın iki katı büyüme kaydetti. Aynı dönemde geliştirilen 131 yeni ürünün yüzde 93'ünü premium segment lastikler oluşturdu.

        Brisa Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor, sürücülerin lastiklerden beklentilerinin değiştiğini belirterek, güvenlik ve performansın yanı sıra dayanıklılık ve enerji verimliliğinin de önem kazandığını söyledi.

        Koçdor, "Ürün geliştirme yaklaşımımızın merkezinde, araç parkındaki dönüşümü ve sürücülerin değişen ihtiyaçlarını doğru okumak yer alıyor. Snoways 5’i bu ihtiyaçlara yanıt vermek üzere geliştirdik. Önceki nesline göre kar ve ıslak zemin performansını iyileştirirken aşınma direncini artırdık. Lassa’nın ilk EV Ready kış lastiğiyle, farklı araç teknolojilerine uyumlu ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Snoways 5, EV Ready ürünlerin satışlarımız içindeki payını 2027’de en az yüzde 65’e çıkarma hedefimizi ve yüksek jantlı, katma değerli ürünlerdeki büyüme odağımızı destekleyen önemli bir adım" dedi.

        HER ÜÇ SÜRÜCÜDEN BİRİ KULLANMIYOR

        Brisa'nın Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'deki sürücülerin kış lastiği kullanım alışkanlıklarını da ortaya koydu.

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        Araştırmaya göre kış lastiği kullanım oranı yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Bu sonuç, araştırmaya katılan yaklaşık her üç sürücüden birinin kış lastiği kullanmadığını gösteriyor.

        Sürücülerin kış lastiği seçiminde en fazla önem verdiği özellik ise ıslak zemindeki fren mesafesi oldu. Dayanıklılık, ıslak zeminde yol tutuş ve karlı zeminde frenleme performansı da öne çıkan diğer kriterler arasında yer aldı.

        Türkiye'de yaklaşık 22 milyon adetlik yenileme lastik pazarının yüzde 30'unu kış lastikleri oluşturuyor.

        Kış lastiği kullanımının yalnızca kar yağışıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, düşük sıcaklıklar, yağış ve buzlanmanın da yol tutuş ve frenleme performansını etkilediği vurgulandı. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesi, kış lastiği kullanımında yaygın bir referans olarak kabul ediliyor.

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        28 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

        Türkiye'de geliştirilen Lassa Snoways 5, yurt içinde 1.200'ü aşkın satış noktasında tüketicilere sunulurken 28 ihracat pazarında da satışa çıktı.

        Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir, şirketin Türkiye'de geliştirdiği ürünleri uluslararası pazarlara taşıdığını belirterek, satış sonrası hizmetlerin de ürün performansı kadar önemli olduğunu vurguladı.

        Demir, Snoways 5'in beş yıl üretici garantisiyle sunulduğunu, ayrıca yoldan kaynaklanan ve tamiri mümkün olmayan hasarlarda program koşulları kapsamında bir yıllık ücretsiz değişim desteği sağlandığını açıkladı.

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