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        Haberler Ekonomi Maden Madende yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar

        Madende yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar

        Türkiye madencilik sektörü büyümeye devam ediyor. Maden ihracatı 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 4 milyar 729 milyon dolara ulaştı. İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Metin Çekiç, 2026 yılını 7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Madende yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar

        İlk sekiz aylık performansın sektörün üretim gücünü ortaya koyduğunu belirten İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Metin Çekiç, 2026 yılını 7 milyar dolarlık ihracatla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Sektörün önündeki engellerin kaldırılmasıyla Türkiye’nin maden ihracatında 30 milyar dolarlık potansiyele ulaşabileceğini ifade eden Çekiç, "Biz sorunlarımızı biliyoruz, çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz. Türkiye’nin sahip olduğu rezervler, maden çeşitliliği, üretim kabiliyeti ve ihracatçı firmalarımızın gücü çok daha büyük hedeflere ulaşabileceğimizi gösteriyor. Sektörün önündeki sorunların çözümünü temel önceliklerimizden biri. Çözüm önerilerini de herkesle paylaşıyoruz" dedi.

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        Sektörün yeni yatırımlara yönelmesi, mevcut yatırımlarını büyütmesi ve ihracat kapasitesini artırması için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının önem taşıdığını vurgulayn Çekiç sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz sektör olarak sorunlarımızı biliyoruz. Ancak yalnızca sorunları dile getiren bir yaklaşım içerisinde değiliz. Her sorunun karşısına bir çözüm önerisi koymaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de sektörümüzün beklentilerini bu anlayışla aktarıyoruz. Madencilik sektörü ile kamu arasındaki güçlü iş birliği, Türkiye’nin üretimine ve ihracatına doğrudan katkı sağlayacaktır. Biz sektörümüzün 30 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Bunun için yer altındaki zenginliğimizi ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Yeni yatırımları teşvik etmemiz, mevcut üretim kapasitemizi büyütmemiz, katma değerli üretimi artırmamız ve ihracatçımızın dünya pazarlarındaki rekabet gücünü desteklememiz gerekiyor. Önümüzde uzun bir yol var. Biz bu dönemde sektörümüzün bütün paydaşlarını aynı hedef etrafında buluşturmak istiyoruz. Daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve daha fazla ihracat için çalışacağız. Hedefimiz Türkiye madenciliğinin sahip olduğu gerçek gücü ekonomiye kazandırmak ve 30 milyar dolarlık ihracat potansiyeline giden yolu birlikte açmak. Bütün bunları yaparken ‘Önce insan, sonra çevre, sonra maden’ anlayışıyla hareket ediyoruz. İnsan hayatını ve emeğini merkeze alan, çevreye karşı sorumluluğunu yerine getiren bir madencilik anlayışını savunuyoruz. Kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırken doğayı korumayı ve faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sürdürülebilir bir değer oluşturmayı önemsiyoruz. Türkiye’nin madencilikte büyümesinin de bu anlayış temelinde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz."

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        #İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Metin Çekiç
        #maden
        #ihracat
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