Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, sermaye piyasası fonlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Basında yer alan 4 milyar 316 milyon TL'lik iade iddiasını reddeden Sandal, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yaptığı ödemenin miktarını ve tarihini açıkladı.

Sandal, TMSF tarafından fon yatırımlarından elde edilen kazanç üzerinden hesaplanan stopaj sonrası toplam 1 milyar 570 milyon 504 bin 365 TL'nin tamamının 27 Ekim 2026 tarihinde TMSF'ye iade edildiğini bildirdi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETTİĞİM ANLAMINA GELMİYOR"

İade kararının herhangi bir suçlamayı kabul ettiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Sandal, SPK denetimine tabi fonlarda usulsüzlük iddiaları bulunması nedeniyle bu fonlardan elde ettiği kazancı üzerinde tutmak istemediğini ifade etti.

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Sandal, söz konusu tutarın tamamını iade ettiğini belirterek, kamuoyunda yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"GAZETECİLİK DOĞRULANMAMIŞ RAKAMLARI YAYIMLAMAK DEĞİL"

Melis Sütşurup Sandal, açıklamasında basında yer alan haberleri de eleştirdi. Gerçek iade tutarının ve ödeme tarihinin resmî dekontlarla sabit olduğunu belirten Sandal, hakkında gerçeği yansıtmayan milyarlarca liralık rakamların yayımlanmasını kabul etmediğini kaydetti.

Sandal, gazeteciliğin doğrulanmamış rakamları sansasyonel başlıklarla kamuoyuna sunmak olmadığını ifade etti.

MUSTAFA SANDAL "MADDİ ANLAMDA ORTAK İŞİMİZ OLMADI" DEMİŞTİ

Mustafa Sandal da eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkındaki iddiaların ardından 29 Eylül'de sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

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Eşiyle aralarında evlilik dışında maddi bir ortaklık bulunmadığını belirten Sandal, fon alım satımı yapmadığını ve 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu söylemişti.

Mustafa Sandal açıklamasında, "Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Sandal, Dubai'deki oturum izniyle ilgili iddialara da yanıt vererek, eşinin oğlunun Dubai'de eğitim gördüğünü ve oturum izninin eş durumu üzerinden alındığını açıklamıştı.