Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.969,34 %-2,13
        DOLAR 48,8550 %0,05
        EURO 55,6683 %0,08
        GRAM ALTIN 6.715,70 %-0,22
        BITCOIN 83.907,00 %-0,38
        FAİZ 40,06 %0,96
        GÜMÜŞ GRAM 99,61 %-1,59
        GBP/TRY 64,7383 %0,06
        EUR/USD 1,1370 %-0,11
        BRENT PETROL 100,23 %1,40
        ÇEYREK ALTIN 10.979,58 %-0,22
        Haberler Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu

        Merkez Bankası rezervleri 174,4 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 174 milyar 405 milyon dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkez Bankası rezervleri geriledi

        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 18 Eylül itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 5 milyar 636 milyon dolar azalarak 62 milyar 808 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 68 milyar 444 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 317 milyon dolar artışla 110 milyar 280 milyon dolardan 111 milyar 597 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 319 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolardan 174 milyar 405 milyon dolara indi.

        TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        27.09.2024 63.566 93.824 157.390
        25.10.2024 65.894 93.504 159.398
        1.11.2024 66.614 93.005 159.619
        13.12.2024 65.307 98.175 163.482
        24.01.2025 68.232 99.328 167.560
        14.02.2025 72.475 100.677 173.152
        21.03.2025 74.785 88.328 163.114
        04.04.2025 76.422 77.838 154.261
        30.05.2025 83.164 70.026 153.190
        13.06.2025 86.543 72.744 159.289
        25.07.2025 85.223 86.625 171.848
        29.08.2025 87.326 91.031 178.357
        05.09.2025 90.931 89.176 180.107
        17.10.2025 111.169 87.273 198.442
        14.11.2025 107.389 80.043 187.432
        26.12.2025 116.894 76.978 193.872
        30.01.2026 133.753 84.405 218.158
        13.02.2026 132.199 79.586 211.784
        27.03.2026 100.049 55.290 155.339
        17.04.2026 112.647 61.821 174.467
        26.05.2026 105.992 53.234 159.226
        26.06.2026 94.954 54.251 149.205
        24.07.2026 100.210 62.396 162.606
        31.07.2026 100.637 63.811 164.448
        21.08.2026 114.221 74.228 188.450
        04.09.2026 113.841 70.406 184.247
        11.09.2026 110.280 68.444 178.724
        18.09.2026 111.597 62.808 174.405
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        "Evde siyanür var girmeyin" Boşanma aşamasında dehşet!
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        "En iyilerle boy ölçüşmek istiyoruz"
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Kızını alacağı okul bahçesinde öldürüldü
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Organları ters doğmuştu! Tıp tarihine geçti
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Şanlıurfa'da 5.4'lük deprem! Birçok ilde hissedildi
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Milliler, Uluslar Ligi'ne Fransa maçıyla başlıyor!
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Pusula Portföy'ün 200 milyonluk araçlarına el konuldu
        Neşesi yerinde
        Neşesi yerinde
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        Galatasaray'dan Singo açıklaması!
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        MASAK'tan savcılığa fon bilgilendirmesi
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama
        Turgutlu'daki okul saldırısına Bakan Tekin'den açıklama