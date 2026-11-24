Kadın kooperatiflerinin üretim ve ticari kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Migros, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile “Kadın Kooperatiflerini Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokolü”nü imzaladı. Beş yıl süreyle uygulanacak protokolle kadın kooperatiflerinin perakende ticaret ekosisteminde daha etkin yer alması, ürünlerinin daha geniş tüketici kitlelerine ulaşması ve sürdürülebilir ticari yapılara kavuşması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünleri, Migros mağazalarında oluşturulacak özel görünürlük alanlarında müşterilerle buluşturulacak. Migros tarafından kooperatiflere ayrıca ürün güvenliği ve kalite yönetimi, pazarlama ve markalaşma, ürünlerin perakende kanallarına hazırlanması ile ticari ve finansal okuryazarlık alanlarında eğitimler verilecek. Mentörlük desteğiyle kooperatiflerin kurumsal ve ticari yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı” kapsamında, kadın kooperatiflerine sağladığı destek ve Ticaret Bakanlığı ile hayata geçirdiği iş birliği dolayısıyla Migros’a, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından plaket takdim edildi. Ödülü, Migros adına Migros Grubu Hukuk ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Özlem Tavaslıoğlu aldı.

“KADIN KOOPERATİFLERİNİN ÜRETİM GÜCÜNÜ VE PAZARDAKİ YERİNİ BÜYÜTECEĞİZ”

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kadın kooperatifleriyle uzun yıllardır yürüttüğümüz çalışmalarda amacımız yalnızca ürünlerini raflarımızla buluşturmak değil, ürettikleri değerin sürdürülebilir bir ticari yapıya dönüşmesine ve daha geniş pazarlara ulaşmasına katkı sağlamak. Üreticilerin kooperatif çatısı altında bir araya gelmesi, üretimde ve pazara erişimde önemli bir güç birliği yaratıyor. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız bu protokolle; eğitim ve mentorluk desteği yanında, yerel ürün satışı yaptığımız raflarımızın yüzde 10’unda kadın kooperatiflerimizin ürünlerine yer vereceğiz. Böylece kadın kooperatiflerinin üretim gücünü ve pazardaki yerini büyüterek kadınların ekonomiye katılımına ve yerel kalkınmaya sağladığımız katkıyı artıracağız”

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Migros, Türkiye genelinde kadın emeğiyle üretilen ürünleri, Migros mağazalarının yanı sıra Tazedirekt’teki özel alanlarda ve Macrocenter mağazalarındaki Dayanışma Köşeleri’nde müşterileri ile buluşturuyor.