Musk, Tesla-SpaceX birleşmesi spekülasyonlarını canlı tutuyor

Elon Musk’ın çılgın vizyonu, 2000’lerin başında PayPal’ı sattıktan sonra hayata geçti. Bir yandan insanlığı fosil yakıtlardan kurtarmak için Tesla’yı kurarken, diğer yandan insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmek için SpaceX’i hayata geçirdi. Yıllar içinde Tesla’yı elektrikli araçların ve batarya teknolojilerinin global lideri yaparken, SpaceX’i yeniden kullanılabilir roketlerle uzay sektörünün en değerli şirketlerinden biri haline getirdi.

Bugün gelinen noktada bu iki dev şirket arasındaki sınırlar giderek silikleşiyor. Musk’ın Tesla’nın son kazanç çağrısında yaptığı açıklamalar, uzun süredir kulislerde konuşulan entegrasyon ihtimalini yeniden alevlendirdi.

"ÖRTÜŞME GİDEREK ARTIYOR"

Elon Musk’ın şirketleri arasında uzun süredir konuşulan entegrasyon ihtimali, Tesla’nın son çeyrek kazanç çağrısında yeniden ön plana çıktı. Elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine, yapay zekâdan ileri üretim sistemlerine uzanan dev bir ekosistemin kapılarını aralayan bu tartışma, Wall Street’in de yakından takip ettiği kritik bir konuya dönüştü. Musk’ın “örtüşme giderek artıyor” açıklaması, Tesla ile SpaceX’in geleceğinin giderek iç içe geçtiğini gösterdi.

Musk, Tesla kazanç çağrısında SpaceX ile birçok alanda yoğun işbirliği yürüttüklerini vurgulayarak, “Gördüğünüz gibi SpaceX ile birçok cephede çalışmalarımız var ve örtüşme giderek artıyor” dedi. Ancak birleşme gibi stratejik adımların kazanç çağrısında detaylandırılamayacağını, bunun uygun kurumsal süreçlerle ilerlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

YATIRIMCILAR BİRLEŞME İHTİMALİNİ YÜKSELTİYOR

Musk’ın açıklamalarının ardından Tesla yatırımcılarından Gene Munster, iki şirketin birleşme olasılığını %80’den %90’a çıkardığını açıkladı. Analistler, mevcut operasyonel entegrasyonun derinliğinin birleşmeyi “zaman meselesi” haline getirdiğini savunuyor.

Tesla, SpaceX’in bazı projelerine batarya ve üretim teknolojileri sağlarken, iki şirket birlikte Terafab adlı yarı iletken üretim tesisini geliştiriyor. Bu tesis, özellikle yapay zekâ çiplerinin üretimine odaklanıyor. JPMorgan analistleri, paylaşılan mühendislik yetenekleri, yapay zekâ altyapısı ve Musk’ın ortak liderliğinin birleşmeyi kolaylaştıracağını belirtiyor.

ÖNÜNDE ENGELLER VAR

Birleşme yanlıları, Musk’ın kurumsal yapısının sadeleşeceğini ve yapay zeka, robotik, enerji ile uzay teknolojilerini tek çatı altında toplayan çok daha güçlü bir şirket ortaya çıkacağını ifade ediyor. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell de daha önce şirketlerin birleştirilmesinin “Elon’ın işini biraz kolaylaştırabileceğini” dile getirmişti. Ancak süreç kolay değil. Özellikle Çin’deki ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle regülasyon onayları büyük engel oluşturabilir. Ayrıca Musk’ın SpaceX’teki daha yüksek oy hakkının Tesla’nın halka açık hissedarları açısından yönetişim sorunları yaratabileceği belirtiliyor.