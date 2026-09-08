Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.181,56 %0,21
        DOLAR 48,4587 %0,06
        EURO 56,3864 %0,11
        GRAM ALTIN 6.855,40 %-0,07
        BITCOIN 78.364,00 %-1,08
        FAİZ 39,67 %0,25
        GÜMÜŞ GRAM 102,86 %-0,17
        GBP/TRY 65,7328 %0,15
        EUR/USD 1,1627 %0,03
        BRENT PETROL 96,49 %0,73
        ÇEYREK ALTIN 11.208,58 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Nakit karttan daha “acı”

        Nakit karttan daha “acı”

        Nakit ödeme, kart kullanımına kıyasla tüketicilerde daha fazla "ödeme acısı" yarattı. 32 bin 371 katılımcının yer aldığı kapsamlı araştırma bu bulguyu yeniden ortaya koyarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2026 verileri Euro Bölgesi'ndeki işletmelerin yüzde 92'sinin nakit kabul ettiğini gösterdi

        Giriş: 08 Eylül 2026 - 16:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kart mı, nakit mi?

        Journal of Consumer Research'te yayımlanan “A Mega-Replication of the Effect of Cash Versus Card Payment on Pain of Paying” başlıklı araştırmada, nakit ve kartla ödeme arasındaki psikolojik fark yeniden ele alındı.

        Christopher J. Bechler ve çalışma arkadaşlarının gerçekleştirdiği araştırma, 13 büyük ölçekli ve önceden kayıtlı tekrarlama çalışmasını kapsadı. Çalışmalarda toplam 32 bin 371 katılımcı, 65 ürün ve 1,09 ila 400 dolar arasında değişen 57 fiyat noktası yer aldı.

        Araştırmada, farklı deney düzenekleri kullanıldı ve nakit ödemenin kartla ödemeye kıyasla psikolojik olarak daha fazla “ödeme acısı” yarattığı yönündeki önceki bulgu yeniden ortaya çıktı. Sonucun, birden fazla kart, dijital cüzdan ve sanal para kullanan günümüz tüketicileri arasında da geçerli olduğu görüldü.

        REKLAM

        ÖDEME YÖNTEMİ HARCANAN MİKTARI ETKİLEDİ

        Araştırmada ödeme yönteminin harcanan miktar ve ödeme istekliliği (WTP) üzerindeki etkisi de karşılaştırıldı.

        Buna göre ödeme yönteminin harcanan miktar üzerindeki doğrudan etkisi, ödeme istekliliği üzerindeki etkisine göre daha güvenilir ve daha büyük bulundu.

        Araştırmacılar, ödeme yönteminin sonuç değişkenleri üzerindeki doğrudan etkilerinin ödeme acısı tarafından aracılık edildiğini belirledi. Ayrıca nakit ve kart kullanım sıklığı gibi bireysel farklılıkların, ödeme yönteminin yarattığı etkinin düzeyini değiştirdiği görüldü.

        REKLAM

        EURO BÖLGESİ'NDE İŞLETMELERİN YÜZDE 92'Sİ NAKİT KABUL ETTİ

        ECB'nin 2026 yılında gerçekleştirdiği işletme araştırmasında, Euro Bölgesi'ndeki fiziksel satış noktalarında nakit kullanımına ilişkin güncel veriler ortaya konuldu.

        ECB'nin araştırmasına göre, 2026'da fiziksel satış noktalarına sahip mal ve hizmet perakendecileri, restoran ve kafeler, oteller ile sanat, eğlence ve dinlence sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 92'si nakit kabul etti. Bu oran 2024'te yüzde 90 olarak kaydedildi.

        Böylece pandemi döneminde ve sonrasında gerileyen nakit kabulünde yeniden artış görüldü. Kart kabul eden işletmelerin oranı ise yüzde 88'de kaldı. Nakit, Euro Bölgesi'nde en fazla kabul edilen ödeme yöntemi olmayı sürdürdü.

        REKLAM

        MOBİL ÖDEME KABULÜ YÜZDE 68'E ÇIKTI

        ECB verilerine göre mobil ödeme kabul eden işletmelerin oranı da önemli ölçüde arttı.

        2024'te yüzde 36 olan mobil ödeme kabul oranı, 2026'da yüzde 68'e yükseldi.

        İşletmelerin yüzde 25'i dijital ödemeleri teşvik etmek için önlem aldığını bildirdi. Bu kapsamda nakitsiz ödemeleri kabul eden kasa sistemlerine yatırım yapılması ve nakit ödeme yapılabilen kasa sayısının azaltılması gibi uygulamalar gerçekleştirildi.

        İşletmelerin yüzde 13'ü ise self-servis kasaları kullanıma sundu.

        REKLAM

        NAKİT GİZLİLİK VE GÜVENİLİRLİKTE ÖNE ÇIKTI

        ECB araştırmasında işletmeler, hangi ödeme yöntemlerini kabul edeceklerine karar verirken tüketici tercihlerini, güvenliği ve kullanım kolaylığını önemli kriterler olarak gösterdi.

        İşletmeler, nakit ödemeyi dijital ödeme yöntemlerine kıyasla özellikle gizlilik ve güvenilirlik açısından avantajlı gördü.

        Araştırmaya Euro Bölgesi'ndeki 21 ülkenin tamamından 8 bin 205 işletme katıldı. Görüşmeler Şubat-Nisan 2026 döneminde gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nakit
        #dijital ödeme
        #nakit ödeme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Antalya'da korkutan görüntüler! Alevler evleri tehdit ediyor!
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        12 ülkeden 'İsrail' açıklaması
        12 ülkeden 'İsrail' açıklaması
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden paylaşımı
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar tekrar artıyor!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        Çarpıcı iddia: BAE, Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyardı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı