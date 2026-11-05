Netflix'ten Türkiye'ye 10 milyar liralık yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırım kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeni dizi ve filmler çekilecek, kreatif sektör çalışanları için yeni iş olanakları oluşturulacak.

Şirket, yeni yeteneklere ve hikayelere ulaşmak için "Sıradaki Hikaye: Netflix Proje Sunum Günü"nü de duyurmuştu.

Bu kapsamda 30 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte, daha önce bir Netflix Türkiye yapımında senarist, yönetmen veya yapımcı olarak görev almamış katılımcılar, projelerini şirketin içerik ekiplerine sunacak.

Şirket, Türkiye'deki kreatif sektörün geleceğine katkı sağlamak amacıyla senaryo yazımından görsel efektlere, yönetmenlik eğitimlerinden uyarlama atölyelerine uzanan çeşitli alanlarda 40'tan fazla ücretsiz eğitim programı düzenledi.

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İki yıldır süren Türkiye Yetenek Haritası programı ise pek çok şehirdeki gençleri sektörel eğitim fırsatlarıyla buluşturdu. Program, yeni döneminde Anadolu'da üç şehre daha ulaşacak.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL DİZİ VE FİLM SEKTÖRÜNDEKİ KONUMU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve uluslararası alanda giderek artan görünürlüğüyle küresel dizi ve film endüstrisinin önemli merkezlerinden biri konumunda yer aldığını belirtti.

Dağlıoğlu, yıllık dizi bölüm üretiminde dünya lideri olan Türkiye'nin dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosuna ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"190 ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin 1 milyar doların üzerindeki ihracat geliri, sektörümüzün küresel başarısını ortaya koyuyor. Netflix'in 2026-2028 dönemini kapsayan 10 milyar liralık yatırımını, Türkiye'nin kreatif endüstrilerdeki üretim potansiyeline, nitelikli iş gücüne ve küresel rekabet gücüne duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'den çıkan hikayelerin daha geniş izleyici kitleleriyle buluşmasına katkı sağlayacak bu yatırımın, ülkemizin uluslararası içerik üretim ekosistemindeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Türkiye programı kapsamında, hizmet ihracatından elde edilen gelirler üzerindeki vergi oranı sıfıra indirilmişti. Netflix'in yatırım kararının bu dönemde açıklanması, söz konusu politikanın ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor."

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"90'DAN FAZLA YERLİ YAPIMI İZLEYİCİLERLE BULUŞTURDUK"

Netflix İspanya, Portekiz, Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu İçerik Başkan Yardımcısı Diego Avalos da markanın Türkiye'deki 10. yılını kutladığını belirterek, geride bıraktıkları 10 yılda 30'u aşkın şehirde çekim yaptıklarını, 90'dan fazla yerli yapımı izleyicilerle buluşturduklarını anlattı.

Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gören söz konusu yapımların 90'ı aşkın ülkede Netflix Top 10 listelerine girdiğini aktaran Avalos, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarı, Türkiye'deki kreatif sektörün sahip olduğu yeteneğin bir yansıması. Sektörün bir parçası olmaktan ve birlikte ürettiğimiz yapımları başta Türkiye'deki üyelerimiz olmak üzere tüm dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Kamera önünde ve arkasında birlikte çalıştığımız herkese ve yapımlarımızı severek izleyen tüm üyelerimize gönülden teşekkür ederiz."

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Avalos, halihazırda bu başarıya yenilerini eklemek üzere 2026-2028 dönemini kapsayan toplam 10 milyar liralık yatırımlarını duyurduklarını kaydederek, "Bu yatırımla Anadolu'nun farklı köşelerinden henüz anlatılmamış hikayeleri ekrana taşıyacak, kreatif sektörde yeni iş olanakları yaratacağız. Birlikte anlatacak daha çok hikayemiz var." ifadelerini kullandı.