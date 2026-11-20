Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakarak zamanının büyük bölümünü evde bilgisayar ve telefonla geçirmeye başlayan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri " olarak ilan edildi. Özbay'ın bilgisi ve onayı dışında yapılan paylaşımlar ve hazırl... Daha Fazla Göster

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakarak zamanının büyük bölümünü evde bilgisayar ve telefonla geçirmeye başlayan 25 yaşındaki Barış Özbay, sosyal medyada "ev gençlerinin lideri " olarak ilan edildi. Özbay'ın bilgisi ve onayı dışında yapılan paylaşımlar ve hazırlanan görseller kısa sürede gündem olurken, genç kendisini hareketin lideri olarak değil, bu yaşam biçiminin simgesi olarak gördüğünü söyledi. Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra yeniden evine dönen Özbay, kendisini "ev genci" olarak tanımlamadığını belirterek, "Ben bu hareketin başkanı ya da lideri değilim, daha çok bu durumun simgesi haline geldim" dedi.(İHA) Daha Az Göster