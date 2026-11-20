New York borsasında Anthropic etkisi: Sert düşüşle kapandı
New York borsası, yapay zeka şirketi Anthropic'in borsada işlem görmeye başlaması sonrası günü sert düşüşle tamamladı
Kapanışta Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,19 azalarak 49.097,06 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,02 azalışla 7.175,83 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 2,25 kayıpla 23.879,20 puana indi.
Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in yüksek hacimli halka arzı yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.
Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, halka arz fiyatına kıyasla yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan açılış yaptı.
AA'nın haberine göre, gün içinde yükseliş ivmesi zayıflayan şirket hisseleri, günü yüzde 17,07 artışla tamamladı.
Anthropic, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hisse satışa sunmuştu.
Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplanırken, Anthropic, SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.
Anthropic'in halka arzında satışa sunulan hisse sayısının ve hisse fiyatının şirketin daha önce açıkladığı hedeflerin üzerinde olması dikkati çekmişti.
Analistler, Anthropic'in halka arzının ardından yapay zeka hisselerinde yaşanan hareketlilik ve yatırımcıların sektöre yönelik beklentilerini yeniden değerlendirmesinin teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdığını belirtti.
Anthropic'in halka arz fiyatını öngörülen aralığın üzerinde belirlemesinin ardından sabah saatlerinde yükselen teknoloji hisselerinin gün içinde önceki kazanımlarını geri verdiği görüldü.
Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,3, Micron Technology'nin hisseleri ise yüzde 2,1 değer kaybetti.
ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,8, Meta'nın hisseleri yüzde 3,3 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3 geriledi.
Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de Hunterbrook Media'nın şirketin "kendine özgü bir Çin sorunu" bulunduğuna ilişkin haberinin ardından yüzde 7,7 değer kaybetti.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım'da sona eren haftada 203 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.