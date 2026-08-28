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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Okula dönüş alışverişi e-ticareti hareketlendirdi

        Okula dönüş alışverişi e-ticareti hareketlendirdi

        Yeni eğitim yılı öncesinde e-ticaret platformlarında okul alışverişlerine yönelik talep artarken, sipariş adedi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 yükseldi. Ortalama sepet tutarı da yüzde 40 artarken, teknoloji ürünlerinde yüzde 40'a varan talep artışı bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        E-ticarette okul alışverişi hızlandı

        Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni eğitim yılı öncesinde e-ticaret platformlarında okul alışverişlerine yönelik belirgin bir hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

        Tüketicilerin ürün çeşitliliğine kolay erişebilmesi, fiyatları karşılaştırabilmesi ve kampanyalardan yararlanabilmesinin, okul ihtiyaçlarının e-ticaret platformları üzerinden karşılanma eğilimini güçlendirdiğini ifade eden Çevikoğlu, özellikle ağustos ayının ikinci yarısından itibaren talebin hızlandığını belirtti.

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        Okula dönüş döneminde sipariş adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 arttığı bilgisini veren Çevikoğlu, "Okulların açılmasına yaklaştığımız günlerde ise bu artışın daha da güçlenmesini bekliyoruz." dedi.

        Çevikoğlu, okula dönüş döneminde en çok tercih edilen ürünlerin başında defter, kalem, boya, silgi ve kalem kutusu gibi temel kırtasiye malzemelerinin geldiğini, bu ürünleri okul ve beslenme çantaları, mataralar, okul kıyafetleri, ayakkabılar ve yardımcı kaynak kitapların takip ettiğini dile getirdi.

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        Tablet, dizüstü bilgisayar, yazıcı, kulaklık ve çalışma masası ekipmanları gibi teknoloji ürünlerinde de hareketlilik gözlemlendiğini bildiren Çevikoğlu, birden fazla ihtiyacı bir araya getiren set ve paket ürünlerin ise sundukları fiyat avantajı nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğini kaydetti.

        "ORTALAMA SEPET TUTARI YÜZDE 40 ARTTI"

        Çevikoğlu, okul alışverişlerinde ortalama sepet tutarının öğrencinin yaşına, eğitim seviyesine, ihtiyaç duyulan ürünlere ve alışverişin kapsamına göre oldukça geniş bir aralıkta değişebildiğini belirterek, şöyle devam etti:

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        "Bazı tüketiciler yalnızca kalem, defter, silgi ve boya gibi temel kırtasiye ihtiyaçlarını satın alırken bazıları okul çantası, beslenme çantası, matara, yardımcı kaynak kitaplar ve okul kıyafetleri gibi farklı kategorilerdeki ürünleri aynı sepette bir araya getirebiliyor. Tablet, bilgisayar, yazıcı ve diğer teknolojik ürünlerin sepete eklenmesi durumunda ise alışveriş tutarı önemli ölçüde farklılaşıyor. Ortalama sepet tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Bu artışta ürün fiyatlarındaki değişimin yanı sıra çevrim içi alışverişe yönelik ilginin artması ve tüketicilerin farklı kategorilerdeki ihtiyaçlarını aynı siparişte karşılama eğiliminin güçlenmesi de etkili oluyor."

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        Tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapma eğiliminin belirgin biçimde arttığını bildiren Çevikoğlu, velilerin artık yalnızca ürünün satış fiyatına değil kargo avantajlarına, teslimat sürelerine, taksit seçeneklerine, kupon ve kampanyalara, satıcı puanlarına ve kullanıcı değerlendirmelerine de bir bütün olarak baktığını anlattı.

        Çevikoğlu, alışverişlerin daha planlı yapıldığını, ihtiyaç listelerinin önceden hazırlandığını ve aynı ürünün farklı satıcılardaki fiyat ve teslimat koşullarının karşılaştırıldığını belirterek, "Sektördeki büyüme eğilimi, kampanyalar ve okula dönüş alışverişlerinin oluşturacağı ilave taleple birlikte bu dönemde aylık e-ticaret hacminin 400 milyar lira seviyesinin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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        TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Sinan Akdal da okula dönüş döneminin teknoloji ürünlerine yönelik çevrimiçi talebin en belirgin şekilde arttığı dönemlerden biri olduğuna işaret ederek, "Özellikle bilgisayar, tablet, cep telefonu, yazıcı, çocuklara yönelik GPS özellikli akıllı saatler, kablosuz kulaklık, klavye, mouse ve diğer bilgisayar aksesuarları gibi eğitim sürecini destekleyen ürünlerde güçlü bir hareketlilik bekliyoruz." diye konuştu.

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        Geçmiş yıllardaki eğilimler ve platformdaki alışveriş dinamiklerinin okulların açılmasına yakın dönemde teknoloji kategorisinin e-ticarette en fazla hareketlenen alanlardan biri olduğunu gösterdiğini söyleyen Akdal, şunları kaydetti:

        "Özellikle bilgisayar kategorisinde yüzde 30'un üzerinde, teknoloji kategorisi genelinde ise yüzde 40'a varan talep artışları görülebiliyor. Ailelerin eğitim ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmesi, online kanallarda sunulan geniş ürün çeşitliliği, fiyat karşılaştırma imkanı ve kampanyalar, okula dönüş döneminde teknoloji alışverişlerinde e-ticareti öne çıkaran başlıca etkenler arasında yer alıyor."​​​​

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        #kırtasiye
        #ekonomi
        #okula dönüş
        #e-ticaret
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