Oyunculara özel 'Maximum Gaming Kart'

Türkiye İş Bankası, oyun ve espor ekosistemine yönelik faaliyetlerini "Maximum Gaming" markası altında sürdürdüğünü bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İşCep üzerinden başvuru yapılabilen ön ödemeli Maximum Gaming Kart, fiziksel kart teslim edilmeden dijital olarak kullanılabiliyor.

İşCep ve Maximum Mobil üzerinden başvurulabilen karta, banka müşterisi olmayan kullanıcılar da Maximum Mobil aracılığıyla erişebiliyor. İş Bankası müşterisi ebeveynler ise 12 yaş ve üzerindeki çocukları adına kart başvurusunda bulunabiliyor.

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OYUN VE DİJİTAL ALIŞVERİŞTE KULLANIM

Açıklamaya göre, Maximum Gaming Kart ile oyun kodu alımları dahil dijital alışverişler gerçekleştirilebiliyor. Android işletim sistemli NFC uyumlu cihazlarla temassız mobil ödeme yapılabilirken, QR kod kullanılarak Bankamatiklerden para çekilebiliyor.

Kart kullanıcıları, e-ticaret harcamalarından Gaming Puan kazanabiliyor ve bu puanları MaxiPuan'larla birleştirerek anlaşmalı iş yerlerinde kullanabiliyor.

ESPOR EKOSİSTEMİNE DESTEK

İş Bankası, 2017 yılından bu yana Beşiktaş Esports ve 1907 Fenerbahçe Espor takımlarının göğüs sponsorluğunu üstlendiğini belirtti. Bu kapsamda takımlara özel Maximum Gaming Kart projelerinin de hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, üniversitelerde düzenlenen turnuvalarda profesyonel oyuncular ile genç oyun tutkunlarının bir araya geldiği, bankanın sosyal medya hesaplarında da oyun ve espor ekosistemine yönelik içeriklerin paylaşıldığı kaydedildi.