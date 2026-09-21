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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol bir haftanın en düşük seviyesine geriledi

        Petrol bir haftanın en düşük seviyesine geriledi

        Petrol fiyatları, BM Zirvesi kapsamında bu hafta diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlarla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 09:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol haftanın en düşük seviyesine geriledi

        Petrol fiyatları, bu haftaki BM Zirvesi kapsamında İran savaşında diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlar ve Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatlarında kısmi toparlanma yaşanmasıyla pazartesi günü bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

        Brent ham petrol vadeli kontratları ve ABD ham petrolü (WTI), pazartesi günü erken işlemlerde 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Brent petrol, yüzde 2,08 düşüşle varil başına 101,71 dolara geriledi.

        ABD ham petrolü (WTI) ise önceki seansta yüzde 1,58 gerilemesinin ardından 2,15 dolar veya yüzde 2,14 kayıpla varil başına 98,15 dolara indi.

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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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