Petrol fiyatları, bu haftaki BM Zirvesi kapsamında İran savaşında diplomasiye şans verilebileceği yönündeki umutlar ve Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatlarında kısmi toparlanma yaşanmasıyla pazartesi günü bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Brent ham petrol vadeli kontratları ve ABD ham petrolü (WTI), pazartesi günü erken işlemlerde 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Brent petrol, yüzde 2,08 düşüşle varil başına 101,71 dolara geriledi.

ABD ham petrolü (WTI) ise önceki seansta yüzde 1,58 gerilemesinin ardından 2,15 dolar veya yüzde 2,14 kayıpla varil başına 98,15 dolara indi.

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