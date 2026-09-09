Petrol fiyatları 100 dolara yaklaşıyor

Petrol, Ortadoğu genelinde yeniden başlayan saldırıların arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla çarşamba günü üst üste dördüncü seansta yükseldi. Fiyatlar erken işlemlerde 1 doların üzerinde artış kaydetti.

Brent ham petrol vadeli kontratları yüzde 1,4 yükselerek varil başına 99,33 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) de yüzde 1,4 artışla 94,34 dolardan işlem gördü.

Brent petrol fiyatları, altı aydır devam eden savaşta kalıcı bir çözüme ulaşılacağına yönelik umutların azalması ve çatışmaların yeniden alevlenmesiyle ağustos başından bu yana yaklaşık dörtte bir oranında yükseldi. Fiyatlar böylece kritik 100 dolar/varil seviyesine hızla yaklaşıyor.