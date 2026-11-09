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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları Hürmüz iddiasıyla geriledi

        Petrol fiyatları Hürmüz iddiasıyla geriledi

        Brent petrol yüzde 3'ün üzerinde düşüşle 95 dolar civarına gerilerken, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar izleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 17:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrolde "Hürmüz" düşüşü

        Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalar sürerken, İran’ın Hürmüz Boğazı konusunda taviz verdiği iddiası petrol piyasasında düşüşe neden oldu.

        Bloomberg'in haberine göre Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’ün üzerinde gerileyerek 95 dolar civarında işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 88 dolara yakın seyretti.

        Böylece petrol, Nisan 2020’den bu yana en sert haftalık kaybını yaşamasının ardından yeni haftada da geriledi. İran’ın taleplerinde değişikliğe gittiği yönündeki haber ise henüz teyit edilmedi.

        TRUMP’IN AÇIKLAMALARI DA ETKİLİ OLDU

        Fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik geniş çaplı yeni saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesinin ardından da gerilemişti. Trump, CNN’e yaptığı açıklamada bunun İran’ın güçlü bir anlaşma imzalamasına bağlı olduğunu ifade etti.

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        ANLAŞMA BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

        Enerji araştırma şirketi Rystad Energy’nin jeopolitik analiz başkanı Jorge Leon, görüşmelerde anlaşma baskısının artmasının çözümün yaklaştığı anlamına gelmediğini belirtti. Leon, çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde petrol fiyatlarında geçen hafta yaşanan düşüşün büyük bölümünün hızla geri alınabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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