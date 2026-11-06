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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş

        Petrol fiyatlarında yükseliş

        Petrol fiyatları, ABD ara seçimlerinde Demokratların zaferinin tetiklediği keskin satış dalgası ve Orta Doğu'daki savaşın sona erip ermeyeceği ile ilgili belirsizliklerin ardından yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında yükseliş

        Brent petrol, önceki seansta yaklaşık yüzde 4 artışla kapanmasının ardından varil başına 100 dolara doğru yükseldi ve pazartesi gününden bu yana fiyatların 19 dolarlık bir aralıkta dalgalandığı dalgalı seyrini sürdürdü.

        Toparlanmaya rağmen, en yakın vade vadeli işlem sözleşmeleri bu hafta yaklaşık yüzde 15 düşüş kaydetti ve Nisan 2020'den bu yana en büyük haftalık kaybı kaydetmeye doğru ilerliyor.

        Savaşın daha hızlı sona ermesi yönündeki umutlar artıyor, ancak önemli farklılıklar devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı’nı tamamen yeniden açmadan önce ABD’nin deniz ablukasının kaldırılmasını, yaptırımların hafifletilmesini ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Yine de New York Times, Tahran’ın nükleer programına ilişkin arabulucu önerilerini incelediğini bildirdi; bu da Katar’ın yeniden tam ölçekli bir çatışmayı önleme çabalarının ivme kazandığını gösteriyor. REKLAM ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimlerin ardından İran’a yönelik yeni saldırılarla tehdit etmesi üzerine Brent, Ekim ayında altı ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Şu an için Trump itidal gösteriyor; öte yandan, Kongre’nin her iki meclisinin de Demokratların kontrolünde olması, yönetimin yeni askeri harekatlar düzenleme yeteneğini kısıtlayabilir. Raymond James & Associates Inc. analisti Pavel Molchanov, “Önemli olan, Beyaz Saray’ın İran’a yönelik stratejisini değiştirip değiştirmeyeceği” dedi. Molchanov, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacak kalıcı bir diplomatik çözümün petrol fiyatlarını daha da aşağı çekebileceğini belirtti, ancak “şüpheci kalmamız gerektiğini” de vurguladı

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