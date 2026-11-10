Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir: "Güçlü değer zinciri, gıda güvenliğinin garantisi"

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı – COP31’de “İklim Destekçisi” olarak yer alan Yaşar Holding, tarıma dayalı sanayide gıda ekosistemlerinin iklim dayanıklılığını artırma konulu bir panel gerçekleştirdi. Panelde gıda güvenliği, teknoloji kullanımı ve yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu, kadınlara ve genç çiftçilere yönelik kapasite geliştirme programları, gıda israfının boyutunun iklime etkisi ve iklim finansmanı konuşuldu.

Yeşil Sanayileşme alanında düzenlenen “Geleceği Beslemek: İklime Dayanıklı Gıda Ekosistemleri için Tarımsal Sanayide Dönüşüm” paneli, Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık’ın oturum başkanlığında gerçekleştirildi. Panelde, Pınar Et ve Çamlı Yem Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal, tabit & agriGo.ai Kurucu Ortağı Tülin Akın, FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez konuşmacı olarak yer aldı.

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“Gıda güvenliği tarlada sağlıklı tohumla, merada sağlıklı hayvanla ve bunları besleyen sağlıklı bir çevreyle başlar”

Pınar Et ve Çamlı Besicilik Başkan Yardımcısı Hüseyin Demir, konuşmasında, Yaşar Topluluğu’nun kurucusu Selçuk Yaşar’ın, çiftçiye alım garantisi vererek Türkiye'nin ilk sözleşmeli hayvancılık sistemini hayata geçirdiğini ve bölgesel kalkınma modeli olarak sektörlere örnek olduğunu vurgulayarak, “Yaşar Topluluğu’nun “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlarına iyi bakmak” sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerimizde hayata geçiriyoruz. İklim krizi, su stresi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı arttıkça bu yaklaşım bizim için bir sorumluluk olmanın ötesinde, inovasyonun ve dönüşümün de temel motivasyonunu oluşturuyor. Bugün dünyada giderek daha fazla önem kazanan “Tek Sağlık” yaklaşımı, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu anlatıyor. Tarlada sağlıklı tohumla, merada sağlıklı hayvanla ve bunları besleyen sağlıklı çevreyle gıda güvenliğini güçlendireceğimize inanıyorum” dedi.

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“Topluluğumuzun gıda sektörüne girişi, doğrudan bir sürdürülebilirlik hamlesidir”

Hüseyin Demir, Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektörlerine örnek olduğu ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, “Topluluğumuzun gıda sektörüne girişi, aslına bakılırsa doğrudan bir sürdürülebilirlik hamlesidir. Kurucumuz Selçuk Yaşar, süt üreticilerinin üretim fazlası sütlerini dereye döktüklerini görerek doğamızın en değerli kaynaklarından olan sütü en sağlıklı haliyle tüketicilere ulaştırma fikriyle Pınar Süt’ü kurdu. Pınar Süt, önce İzmir, sonra Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikaları ile bölgesel kalkınmanın en iyi modellerinden biri oldu, ardından Pınar Et ve ve Çamlı Yem Besicilik şirketleri ile Yaşar Topluluğu tarımsal sanayiye yön veren önemli bir oyuncu haline geldi. Bu süreçte paydaşlarımızla birlikte büyüdük. Güçlü bir değer zincirini gıda güvenliğinin garantisi olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımıza tüm paydaşlarımızı da dahil ederek gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunmak için çalışıyoruz” dedi.

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Yıllık 625 bin kamyonluk gıda israfı

Panelin oturum başkanlığını yapan Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, “Türkiye’de, yılda kişi başı 109 kilogram gıda israfı yapılıyor. Bu gıda miktarı, 20 ton kapasiteli 625 bin adet kamyon ile ancak taşınabilir. Halkımızda bu konuda farkındalık oluşmasını sağlayıp gıda israfını önlememiz gerekiyor” dedi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal ise, 2050 yılında dünya nüfusunun 8,2 milyar olmasının beklendiğini belirterek, “Bu nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için küresel gıda üretiminin %70 artması gerekiyor. Toprak varlığımız artmadığı için tarımsal teknolojiyi kullanarak verimliliğin artırılması daha önemli hale geliyor” dedi.

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tabit & agriGo.ai. Kurucu Ortağı Tülin Akın, iklim dayanıklılığının artmasının tarım ve hayvancılıktaki önemine değindiği konuşmasında çiftçilerin teknoloji kullanımının artması ve kullanımın kolaylaşması için mesajlaşma uygulamalarına entegre bir uygulama geliştirdiklerini aktardı.

FAO Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, FAO olarak gençleri ve kadınları tarımsal sanayi dönüşümünün baş aktörleri olarak konumlandırdıklarını ve politika oluşturma süreçlerinde seslerinin daha fazla duyulması gerektiğini vurguladı.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez ise gıda sektörünün iklim dayanıklılığının artırılması için sadece üretime ve fabrikaya değil tedarik zincirine yönelik finansman sistemlerinin oluşturulmasının önemine değindi.

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Yaşar Holding’in Yeşil Sanayileşme alanındaki standı, 20 Kasım 2026 tarihine dek ziyarete açık olacak.