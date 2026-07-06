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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (06 Temmuz 2026 Pazartesi) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak 14.450,98 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,82 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,73 ile 6.231,86 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.450,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,23 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ALCAR,QNBFK,DAGI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,SANEL,PRKME oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (30.329.839.724.00 TL), ASELS (21.747.284.607.25 TL), ASTOR (9.545.845.951.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        347.00
        3.89 %
        30.329.839.724
        A
        401.75
        0.56 %
        21.747.284.607
        A
        317.50
        -0.47 %
        9.545.845.951
        A
        73.50
        -0.34 %
        7.718.717.962
        Y
        37.46
        -1.47 %
        7.162.312.661
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        885.50
        10.00 %
        26.732.360
        Q
        48.62
        10.00 %
        3.904.964
        D
        10.69
        9.98 %
        48.481.279
        B
        58.50
        9.96 %
        122.342.396
        B
        281.50
        9.96 %
        210.339.794
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        21.10
        -9.98 %
        2.231.489.441
        S
        75.50
        -9.96 %
        17.369.417
        P
        21.14
        -7.77 %
        355.896.577
        I
        589.50
        -7.67 %
        210.129.041
        K
        2.32
        -7.57 %
        264.391.914
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,12 düşüş ile 53,48 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,82
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,48
        -0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Temmuz 2026 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,70 değer kaybederek 4.147,81 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,73 değer kaybederek 6.231,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.189,10 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.631,75 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.147,81
        -0,70 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.231,86
        -0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.631,75
        -0,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.189,10
        -0,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,60 değer kaybederek 62.351,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,72 düşerek 1.759,61 dolardan işlem gördü.

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