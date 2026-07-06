Piyasalarda gün sonu: 06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Temmuz 2026 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.450,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,23 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ALCAR,QNBFK,DAGI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,SANEL,PRKME oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (30.329.839.724.00 TL), ASELS (21.747.284.607.25 TL), ASTOR (9.545.845.951.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Temmuz 2026 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 46,82 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,12 düşüş ile 53,48 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (06 Temmuz 2026 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,70 değer kaybederek 4.147,81 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,73 değer kaybederek 6.231,86 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.189,10 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.631,75 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,60 değer kaybederek 62.351,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,72 düşerek 1.759,61 dolardan işlem gördü.