Piyasanın enflasyon beklentisinde artış

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,57 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,68'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,81'den yüzde 23,95'e yükselirken, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,29'dan yüzde 17,83'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,4692'den 51,5537'ye yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 55,7196'dan 55,6920'ye indi.

Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi aynı kalırken, gelecek yıl için ise 42,5 milyar dolardan 43,3 milyar dolara yükseldi.

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e gerilerken, gelecek yıl için yüzde 4,1 oldu.

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 37 olurken, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,55'e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 35,73'e, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,44'e geriledi.