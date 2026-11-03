QNB Türkiye, COP31'de İklim Destekçisi Oldu

Küresel iklim politikalarının geleceğine yön verecek görüşmelere ev sahipliğinin yapılacağı COP31, emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve dönüşümün finansmanı açısından önemli bir uluslararası buluşma noktası olacak.

QNB Türkiye, COP31 kapsamında sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, COP31'in önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İklim gündeminde artık yalnızca emisyon azaltımına değil, ekonominin değişen iklim koşullarına nasıl uyum sağlayacağına da birlikte bakmamız gerekiyor. Kuraklık, aşırı hava olayları ve kaynaklara erişimde yaşanan güçlükler, şirketlerin üretim süreçlerini, tedarik zincirlerini ve uzun vadeli rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle her sektörün ihtiyaçlarına uygun, güvenilir ve uygulanabilir geçiş planları geliştirilmesi kritik önem taşıyor. Bu süreçte finans sektörü, şirketlerin iklim risklerine karşı dayanıklılığının artırılmasında ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin desteklenmesinde önemli bir rol üstleniyor. QNB Türkiye olarak COP31'de İklim Destekçisi olarak yer almamız, sürdürülebilir dönüşüme yönelik uzun vadeli yaklaşımımızın bir yansıması. Finansman kapasitemiz, sektörel uzmanlığımız ve uluslararası iş birliklerimizle iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesine katkı sağlamayı önemsiyoruz.”

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QNB Türkiye, COP31’in Yeşil Bölge’deki (Green Zone) standında düzenleyeceği tematik paneller ve sektör buluşmalarıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözüm önerilerini farklı paydaşlarla birlikte ele almayı hedefliyor. Finans dünyası ile reel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan Banka, sürdürülebilirliği sanat, teknoloji ve günlük yaşamla buluşturan etkinliklerin yanı sıra yaratıcı atölyeler ve interaktif deneyimlerle ziyaretçileri de bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyor.

ÖZEL İÇERİK PLATFORMU

QNB Türkiye, konferansa uzanan süreçte küresel iklim gündemini ve sürdürülebilir finansmanın rolünü farklı boyutlarıyla ele aldığı “Net Sıfır Perspektifi | COP31'e Doğru” özel içerik platformunu da hayata geçirdi.

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Platformda QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan'ın değerlendirmeleri, Yeliz Ataay Arıkök'ün iklim finansmanına ilişkin görüşleri, döngüsel ekonomi, sıfır atık ve iklim değişikliğine uyum gibi başlıklarda hazırlanan blog yazıları ile güncel COP31 haberleri yer alıyor.