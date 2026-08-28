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        Haberler Ekonomi Emlak RAMS Türkiye’nin yeni marka yüzleri Hazal Kaya ve Ali Atay oldu

        RAMS Türkiye’nin yeni marka yüzleri Hazal Kaya ve Ali Atay oldu

        RAMS Türkiye, Hazal Kaya ve Ali Atay ile hayata geçirdiği iki yıllık iş birliğiyle yeni marka iletişim dönemini başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        RAMS Türkiye'nin yeni marka yüzleri

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Hazal Kaya ve Ali Atay ile yapılan iş birliğine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu: “Biz sadece tanınmış isimlerle çalışmak istemedik. Güveni, samimiyeti, aileyi ve doğallığı hayatlarında da temsil eden yol arkadaşları arıyorduk. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu değerlerle doğal bir uyum yakaladığını düşünüyoruz. Bu birlikteliği, ortak değerler etrafında şekillenen uzun soluklu bir marka iş birliği olarak görüyoruz.”

        RAMS Türkiye ile yollarının ortak değerler sayesinde kesiştiğini belirten Hazal Kaya ise şunları söyledi: “Bir iş birliğinde benim için en önemli konu güven. RAMS ile tanıştığımızda sadece bir reklam filmi çekmeyeceğimizi hissettik. Kendimizi içinde görebildiğimiz, aileyi, güveni ve aidiyet duygusunu anlatan gerçek bir hikâyenin parçası olduk. İstanbul'a geldiğimizde yaşayacağımız evimizin de RAMS Park House Maslak'ta olması, bu hikâyeyi bizim için çok daha gerçek ve samimi kılıyor. Bu samimiyetin izleyiciye de geçeceğine inanıyorum.”

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        Ali Atay da projede yer alma nedenlerini şu sözlerle anlattı: “Bizim için önemli olan anlatılan hikâyeye inanabilmekti. RAMS'ın ortaya koyduğu yaşam anlayışı bize çok yakın geldi. Bu nedenle süreç bizim açımızdan oldukça doğal gelişti. İnsanların kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir yaşam fikrini anlatıyor olmak bizim için çok kıymetli.”

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        #RAMS Türkiye
        #hazal kaya
        #ali atay
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