Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler: “Türkiye’de elektrifikasyonun lideriyiz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, elektrifikasyonu yalnızca bir iklim başlığı olarak görmediklerini belirterek, “Elektrifikasyon, Türkiye için ekonomik kalkınmayı destekleyen yeni bir büyüme modeli. Bu kapsamda elektrifikasyonun COP31'in ana çıktısı olarak öne çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu, iklim gündeminde ‘ne yapmalıyız’ sorusundan ‘nasıl yapacağız’ sorusuna geçildiğini gösteriyor. Ama hedef koymak işin yalnızca başlangıcı. Asıl önemli olan, bu hedefin ülkelerin enerji planlarına, şirketlerin yatırım kararlarına ve finansman modellerine yansıması. Bunun için ölçülebilir, takvimi belli, hedef odaklı stratejileri hayata geçirmemiz gerekiyor. Antalya’dan bu iradeyle ayrılırsak COP31, hedeflerin aksiyona ve yatırıma dönüştüğü zirve olarak hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

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Elektrifikasyonun bazen teknik bir kavram gibi algılanabildiğini ama aslında gündelik hayatımızın tam ortasındaki bir dönüşümü ifade ettiğini söyleyen Kıvanç Zaimler, “Bugün evimizde ısınmak ve yemek pişirmek için doğal gaz, arabamızda akaryakıt kullanıyoruz. Fabrikalarımız kömürle, doğal gazla çalışıyor. Bunların giderek daha büyük bir kısmı elektriğe geçecek. 35by35'in anlattığı şey bu. Bugün tükettiğimiz her 100 birim enerjinin yaklaşık 20'si elektrik, 2035'te bunu 35'e çıkarmak istiyoruz. Bu kolay bir hedef değil; çünkü yapay zekâ, veri merkezleri ve refahı artan ülkeler yüzünden elektrik talebi zaten hızla büyüyor. Bu yüzden bu hedefe sadece tüm paydaşların sahip çıkması çok önemli. Bununla birlikte asıl önemli olan bu üretim hedefine doğru ilerlerken, ihtiyacımız olan elektriği temiz kaynaklardan üretmek, şebekelerle taşımak ve verimli kullanmak.”

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“35X35 KÜRESEL ELEKTRİFİKASYON TAAHHÜDÜ’NÜN İMZACISIYIZ”

Sabancı Holding’in “35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü”nün imzacısı olduğunu hatırlatan Kıvanç Zaimler, “COP31 Elektrifikasyon Partnerliği’ni üstlenirken TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu’nun da eş başkanlığını gerçekleştiriyoruz. Kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi ve uygulanabilir, ölçeklenebilir modelleri uluslararası paydaşlarla paylaşmak öncelikli hedefimiz” dedi.

“ELEKTRİFİKASYON SADECE COP31 İÇİN GELİŞTİRDİĞİMİZ BİR SÖYLEM DEĞİL”

Kıvanç Zaimler, Sabancı’nın COP31'de bu rolü neden üstlendiğini de şu sözlerle anlattı: “Elektrifikasyon bizim işimizin her yerinde. Türkiye’nin özel sektördeki en büyük elektrik üreticisi olan Enerjisa Üretim, mevcut ve devam eden yatırımlarla yaklaşık 6 GW'lık, farklı teknolojilere yayılan bir enerji portföyüne sahip. Enerjisa Enerji, 14 ilde yaklaşık 11 milyon müşteriye ve 22,3 milyon kişiye ulaşan dağıtım ağıyla Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım oyuncusu ve yatırımcısı. Eşarj, Türkiye genelinde 1.400’ün üzerinde istasyon ve 2.400’ün üzerinde şarj soketiyle mobilitenin elektrifikasyonuna katkı sağlıyor. ABD ve Avrupa’da satışta olan 11 sıfır emisyonlu modeli bulunan TEMSA, elektrikli araçları için batarya paketlerini Adana’da geliştirip üretiyor. Çimsa, Brisa ve Kordsa gibi şirketlerimiz sanayinin dönüşümünü desteklerken; elektrikli iklimlendirme sistemlerine yönelik özel finansman çözümleri geliştiren Akbank, bugüne kadar 190’ın üzerinde projede yaklaşık 6,5 GW kurulu güce karşılık gelen temiz enerji yatırımlarının finansmanını sağladı. Ayrıca Akbank’ın temiz enerji, e-şarj altyapısı, elektrikli yüksek hızlı trenler ve diğer elektrifikasyon yatırımlarına yönelik kredi risk bakiyesi 901 milyon ABD dolarına ulaştı. Aksigorta ise elektrikli araç, şarj altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki yeni risklere yönelik sigorta çözümleri sunuyor” dedi.

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Sabancı Holding’in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunan Sabancı Climate Technologies’in, ABD’de 1 GW’ın üzerinde güneş enerjisi portföyünü ve 18 iklim teknolojisi yatırımını aynı stratejik çatı altında büyüttüğünü hatırlatan Zaimler şöyle devam etti: “SabancıDx; veri, yapay zekâ ve optimizasyon çözümlerini enerji ve sanayi operasyonlarına taşıyor. Diğer yandan Sabancı Üniversitesi, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi ve SUNUM; enerji ve iklim politikaları, batarya bilimi, enerji depolama, ileri malzemeler ve yeni enerji teknolojilerinde araştırma ve insan kaynağı altyapısı sağlıyor. Bu çalışmalar fiziksel yatırımların yanında teknoloji geliştirme, yetkinlik ve politika üretimini de ekosistemin bir parçası haline getiriyor. Dolayısıyla elektriği üretiyoruz, evlere ve fabrikalara taşıyoruz, sanayimizi dönüştürüyoruz, bu dönüşümün finansmanını sağlıyoruz, üniversitemizle bilgisini ve politikasını üretiyoruz. Dolayısıyla Elektrifikasyon Partnerliği ya da elektrifikasyon söylemi bizim için sadece COP31 için geliştirdiğimiz bir söylem değil; işlerimizin odağında yer alan, gelecek stratejimizin merkezine koyduğumuz bir büyüme alanı.”