Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan uzay meraklılarına davet

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde düzenlenen kongre, son gününde kapılarını halka açacak.

Antalya'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay zirvesi, Halk Günü kapsamında önemli bir panele de ev sahipliği yapacak.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın IAC 2026 Halk Günü'nde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte uzayı konuşacağız. Uzaya ilgi duyanları bekleriz." ifadelerini kullandı.

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TEKNOLOJİNİN, UZAYIN VE YENİ NESLİN GELECEĞİ KONUŞULACAK

NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda yarın 15.00-16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek özel oturumda, Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde, gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü değerlendirilecek.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.