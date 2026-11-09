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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Simya VC ilk Demo Day’ini gerçekleştirdi

        Simya VC ilk Demo Day’ini gerçekleştirdi

        Simya VC, "Endüstriyel Yapay Zekâ" temasıyla Terminal İstanbul ev sahipliğinde ilk Demo Day'ini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında finalist olan 7 girişim, sanayi şirketleri, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına sunum yaptı. Kazananları katılımcıların oylarının belirlediği etkinlikte Robeff, Lufios ve Tremony nakdi ödülün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 16:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Simya VC ilk Demo Day'ini gerçekleştirdi

        212’nin erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefiyle hayata geçirdiği Simya VC, endüstriyel yapay zekâ alanında yenilikçi iş modellerini desteklemek amacıyla “Endüstriyel Yapay Zekâ” temasıyla ilk Demo Day’ini gerçekleştirdi. Terminal İstanbul ev sahipliğindeki etkinliğin destekçileri arasında CVentures ve GearUp da yer aldı. Etkinlikte 7 girişim, sanayi şirketleri, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemi paydaşlarına projelerini tanıttı. Kazananları katılımcıların oylarının belirlediği etkinlikte birinci olan Robeff 5 bin dolar, ikinci olan Lufios 3 bin dolar ve üçüncü olan Tremony de 2 bin dolar nakit ödülün sahibi oldu.

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        Etkinlikte sunum yapan girişimler arasında; otonom taşıma robotları üzerine çalışan Robeff, üretim süreçlerinin optimizasyonuna yönelik yapay zekâ çözümleri sunan Tremony, operasyonel süreçlerin takibine odaklanan sistemler geliştiren Lufios, üretim verimliliğini artırmaya yönelik teknolojiler sunan Hizen, rüzgar türbini kanatlarının denetimini sağlayan robotik çözümler geliştiren Onna Robotics, metal ve alaşımların özelliklerini yapay zekâ ile tahmin eden Metall AI ve gıda ile ambalaj sektörlerine yönelik kalite ve uyum yönetimi platformu sunan CERTI yer aldı.

        Demo Day sunumlarının yanı sıra etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde sanayide yapay zekâ adaptasyonunun fırsatları ve zorlukları ile yapay zekâ projelerinin pilot aşamadan üretime taşınması konuları ele alındı. “Sanayide Yapay Zekâ Adaptasyonu: Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı panel, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu moderatörlüğünde, Trio Mobil Strateji Direktörü Emre Hacıyunus ve Borusan Holding Girişim Ekosistemi Lideri Kerem Engin’in katılımıyla gerçekleşti. “Yapay Zekâ Pilotlarından Üretime” başlıklı ikinci panelde ise Simya VC Yatırım Uzmanı Zeynep Şener’in moderatörlüğünde, Syntonym Kurucusu ve CEO’su Batuhan Özcan ve Werover Kurucu Ortağı ve CEO’su Balca Yılmaz görüşlerini paylaştı.

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        BAHÇIVANOĞLU: “TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİYEL YAPAY ZEKÂ BAŞARILARININ PEŞİNDEYİZ”

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ artık ülkelerin rekabet gücünü ve şirketlerin gelecekte yaratacağı değeri belirleyen stratejik bir alan. Özellikle sanayide yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda önemli bir potansiyel var. Biz de bu potansiyelden hareketle endüstriyel yapay zekâyı Simya VC’nin odaklandığı öncelikli yatırım alanlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Uzun vadede hedefimiz, oyun teknolojilerinde olduğu gibi endüstriyel yapay zekâ denildiğinde de Türkiye’den çıkan başarılı girişimlerle birlikte Simya VC’nin akla gelmesini sağlamak. Girişimlerle sanayi şirketleri arasında köprüler kurarak Türkiye’den küresel başarı hikâyeleri çıkmasını hedefliyoruz.”

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        “İSTANBUL’U KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

        Terminal İstanbul Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise şöyle konuştu: “Terminal İstanbul ile İstanbul’u ve Türkiye’yi, girişimcilik ekosistemi için yalnızca bir köprü değil, dünyanın farklı noktalarından girişimcileri, yatırımcıları, sanayi temsilcilerini ve teknoloji paydaşlarını bir araya getiren küresel bir buluşma noktası olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yenilikçi fikirlerin somut iş birliklerine ve küresel başarı hikâyelerine dönüşmesine katkı sağlayacak, ekosistemin büyümesi ve gelişmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

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        “SANAYİDEKİ DÖNÜŞÜM İÇİN ÖNEMLİ BİR BULUŞMA”

        Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Yöney de şu açıklamayı yaptı: “CVentures olarak, Simya’nin Türkiye’de sanayi ve teknoloji odağında yarattığı değeri, özellikle de bu alanlarda yüksek potansiyele sahip girişimcileri keşfetme ve destekleme konusundaki yaklaşımını son derece kıymetli buluyoruz. Industrial AI Demo Day’in, yapay zekânın sanayideki dönüşümünü hızlandıracak yenilikçi çözümleri ve güçlü girişimci ekipleri bir araya getirmesi açısından önemli bir buluşma olduğuna inanıyoruz. Bu değerli organizasyona etkinlik ve ödül sponsoru olarak katkı sunmaktan mutluluk duyuyor, başta Simya ekibi olmak üzere emeği geçen herkese Türkiye’nin endüstriyel teknoloji ekosistemine sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.”

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        “SANAYİ TECRÜBEMİZLE GİRİŞİMLER ARASINDA STRATEJİK KÖPRÜ KURUYORUZ”

        GearUp Yöneticisi Kutadgu Parıltı, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hülya Gedik Hanımefendi'nin vizyonuyla bu yılın başında hayata geçirdiğimiz Gear UP, 60 yıllık sanayi tecrübemizi inovatif ve teknoloji odaklı girişimlerle buluşturan stratejik bir köprü görevi görüyor. Sanayi girişimciliğini destekleme misyonumuz doğrultusunda yer aldığımız Simya VC Industry AI Day organizasyonunda, ülke sanayimizin geleceğine yön verecek potansiyele sahip yenilikçi girişimlerle bir araya geldik. Fırsatlarla dolu sanayi alanında pes etmeden üretmeye ve geliştirmeye devam eden tüm girişimcilerimizi yürekten kutluyoruz.”

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