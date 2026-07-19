Slovakya, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak istiyor

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde resmi temaslarda bulunan Sakova, Slovakya basınına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedariki noktasında sözleşmeler yaptığını söyledi.

Ülkesinin ürettiği gazın yaklaşık yarısını iç piyasada tükettiği ve geri kalanını da ihraç ettiğini belirten Sakova, "2027'den sonra Azerbaycan'dan yılda yaklaşık 1,2 milyar metreküp doğal gaz tedarikinden bahsediyoruz. Böylece Rusya'dan gaz almayız." dedi.

Sakova, uzun vadeli işbirliklerine önem verdiklerini vurgulayarak, Slovakya'nın da Azerbaycan'a teknoloji ve deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

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