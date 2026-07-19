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        Haberler Ekonomi Enerji Slovakya, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak istiyor

        Slovakya, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak istiyor

        Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, gelecek yıldan itibaren Azerbaycan'dan yılda 1,2 milyar metreküp doğalgaz satın almayı planladıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Slovakya, Azerbaycan'dan doğalgaz satın almak istiyor

        Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde resmi temaslarda bulunan Sakova, Slovakya basınına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedariki noktasında sözleşmeler yaptığını söyledi.

        Ülkesinin ürettiği gazın yaklaşık yarısını iç piyasada tükettiği ve geri kalanını da ihraç ettiğini belirten Sakova, "2027'den sonra Azerbaycan'dan yılda yaklaşık 1,2 milyar metreküp doğal gaz tedarikinden bahsediyoruz. Böylece Rusya'dan gaz almayız." dedi.

        Sakova, uzun vadeli işbirliklerine önem verdiklerini vurgulayarak, Slovakya'nın da Azerbaycan'a teknoloji ve deneyimlerini sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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