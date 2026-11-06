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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dokuz ayda 270 milyar liralık gelir

        Dokuz ayda 270 milyar liralık gelir

        ŞOK Marketler 2026 yılının ilk 9 ayında 270,1 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 00:59 Güncelleme:
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        ŞOK'tan 9 ayda 270 milyar liralık gelir

        ŞOK Marketler, 2026 yılı ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirket, yılın ilk 9 ayında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,9 artırarak 270,1 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi.

        ŞOK Marketler’in mağaza sayısı 11.199’a ulaştı, çalışan sayısı 52 bini aştı.

        “BÜYÜMEMİZİ MÜŞTERİ DENEYİMİNİ GÜÇLENDİREN ÇALIŞMALARIMIZLA DESTEKLİYORUZ”

        ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2026 yılının ilk dokuz aylık sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “2026 yılının ilk dokuz ayında finansal performansımızı güçlü operasyonel yapımız ve müşteri deneyimini güçlendiren çalışmalarımızla destekleyerek büyümemizi sürdürdük. Yeni mağaza konsepti dönüşümümüze hız kesmeden devam ediyoruz. Böylece müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak, daha geniş ve zengin alışveriş alanları oluşturuyoruz.

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        Büyümemizin merkezinde her daim müşterilerimizin ihtiyaçları yer alıyor. Win ile sunduğumuz avantajları ve kampanyalarımızı geliştirirken gıda güvenliği konusunda attığımız adımları da ileri taşıyoruz. Pestisit analizlerimizle tedarik süreçlerimizi daha yakından takip ederek doğru tarım uygulamalarını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de mağazalarımıza, dijital kanallarımıza ve operasyonel altyapımıza yatırım yaparak müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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        #bilanço
        #KAP
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