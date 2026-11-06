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        Haberler Ekonomi HT İş Yaşam SPK, alım satıma kapatılan yatırım fonlarının açılma koşullarını açıkladı

        SPK, alım satıma kapatılan yatırım fonlarının açılma koşullarını açıkladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan yatırım fonlarına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, fonların yeniden işleme açılması konusunda yanlış yönlendirmeler yapıldığını belirterek izlenecek süreci duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        SPK'dan kapalı yatırım fonları açıklaması

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan yatırım fonlarına ilişkin basın duyurusu yayımladı. Kurul, bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında fonların yeniden işleme açılmasına yönelik yanlış yönlendirmeler yapıldığını bildirdi.

        SPK'nın 6 Kasım 2026 tarihli açıklamasında, 17 Eylül 2026'da alınan Kurul kararlarıyla 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının, TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapatıldığı hatırlatıldı.

        7 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİNİN FONLARI KAPATILMIŞTI

        Kurul kararları kapsamında A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi.

        SPK, 30 Eylül 2026 tarihli ve 2026/67 sayılı Kurul Bülteni'nde A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonlara ilişkin tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağını duyurduğunu hatırlattı.

        FONLARIN YENİDEN İŞLEME AÇILMA ŞARTLARI AÇIKLANDI

        Açıklamada, söz konusu fonların tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım ve satıma kapatılmış fonlarının yeniden işleme açılabileceği belirtildi.

        Bu fonların TEFAS ve TEFAS dışı tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eşzamanlı işleme açılabileceği ifade edildi.

        Fonların işleme açılacağı tarihin ve katılma payı alım satım esaslarının ise fon portföylerinin yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaatleri dikkate alınarak kurucu portföy yönetim şirketleri tarafından belirleneceği kaydedildi.

        İŞLEME AÇILMASI İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR

        SPK, ilgili fonların yeniden işleme açılabilmesi için izlenmesi gereken başvuru sürecini de açıkladı.

        Buna göre A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye başvuruda bulunması gerekiyor.

        Söz konusu başvuruların Ziraat Bankası tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesi gerektiğini bildiren SPK, fonların yeniden işleme açılmasına ilişkin sürecin bu şekilde yürütüleceğini duyurdu.

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