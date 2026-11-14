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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan üç şirketin işlemleriyle ilgili suç duyurusu ve işlem yasağı

        SPK'dan üç şirketin işlemleriyle ilgili suç duyurusu ve işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), E-Data Teknoloji, Kardemir Çelik ve Graintürk Holding paylarındaki işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, incelemeler kapsamında bazı kişi ve kuruluşlara iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        SPK'dan üç şirketin işlemleriyle ilgili suç duyurusu

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı.

        Buna göre Kurul, E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA), Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) ve Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemeler sonucunda suç duyurusunda bulunulmasına ve iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Kurul, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnek uygulanmasına yönelik tedbiri de 31 Aralık 2026 seans sonuna kadar uzattı.

        SPK, EDATA pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 8 kişi, KARCL pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 45 kişi ve GRTHO pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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        Kurul, suç duyurusu listelerinde yer alan kişilere borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl işlem yasağı uygulanmasına da karar verdi.

        KARCL incelemesi kapsamında A1 Capital Portföy Yönetimi, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Pardus Portföy Yönetimi, Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Tera Portföy Yönetimi ve Tera Yatırım Bankası da işlem yasağı kapsamına alındı.

        İKİ ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

        SPK, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 277 milyon 250 bin TL'lik, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.'nin ise 306 milyon 250 bin TL'lik bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Tamamı iç kaynaklardan karşılanacak artırımlarla Plastikkart'ın sermayesi 22 milyon 750 bin TL'den 300 milyon TL'ye, Flap Kongre'nin sermayesi 93 milyon 750 bin TL'den 400 milyon TL'ye çıkacak.

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        Kurul, Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.'nin yurt dışında 300 milyon dolara kadar tahvil veya finansman bonosu ihracına onay verdi.

        İSTEĞE BAĞLI FON İADELERİNDE AÇIKLAMA ESASLARI BELİRLENDİ

        SPK, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin halka açık ortaklıkların yapacağı isteğe bağlı iadelerin kapsamının kanunla belirlenmiş kendine özgü bir ödeme işlemi niteliğinde olduğunu bildirdi.

        Kurula göre şirketler, iade edilmesi planlanan tutarın pay fiyatını veya yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini değerlendirmeleri halinde Özel Durumlar Tebliği kapsamında açıklama yapacak. Şirketler, iade hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerini bilgilendirecek.

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        Ödemenin finansal tablolarda nasıl sunulacağı ve dipnotlarda nasıl açıklanacağı, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlendirilecek.

        SPK, FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi'nin Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ile Piramit Portföy Yönetimi'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verdi. Kurul, Tema Bağımsız Denetim'in sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınması talebini de olumlu karşıladı.

        FON KURULUŞU BAŞVURULARI

        Kurul, Freedom Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 655 milyon TL'den 1,3 milyar TL'ye çıkarmak için yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunu kabul etti. Logos Portföy Yönetim A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesini 80 milyon TL'den 120 milyon TL'ye, Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ise 25 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltmesine izin verildi.

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        SPK, Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon'un Ünlü Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon'a dönüşmesine izin verdi ve izahname değişikliğini onayladı. Kurul ayrıca Azimut Portföy Fine Agro Serbest (TL) Özel Fon, Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon, İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi V Statü Gayrimenkul Yatırım Fonu, One Portföy Yönetimi Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Ziraat Portföy İvme Katılım Serbest Özel Fon'un tasfiye edilmesine izin verdi.

        Bununla birlikte SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan 12 internet adresine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı:

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        https://destekfon.com

        https://internetsube.destekportfoyyonetim.com/auth/login

        https://internetsube.destekportfoyyonetim.com/auth/register

        https://internetsube.destekportfoyyonetim.com/iletisim

        https://ekolmenkul.com.tr/

        https://maxisfonyonetimi.com

        https://esube.maxisportfoyyonetimi.com/auth/login

        https://e-sube.maxisportfoyyonetimi.com/auth/register

        https://etyatmenkul.com

        https://trade.etyatmenkul.com/register

        https://trade.etyatmenkul.com/login

        https://inveoyatirim.com

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