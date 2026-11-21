Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından dün yurt içinde motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 lira indirim yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirimle birlikte İstanbul ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 lira altına geriledi.

Motorinin ardından bugün benzinin litre fiyatına 2,90 TL indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle İstanbul Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 70 TL'nin altına düştü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 68.40 TL

Motorin litre fiyatı: 88.90 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

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Ankara

Benzin litre fiyatı: 69.40 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 69.60 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 70.20 TL

Motorin litre fiyatı: 90.80 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

Bitlis

Benzin litre fiyatı: 71.10 TL

Motorin litre fiyatı: 91.70 TL

LPG litre fiyatı: 51.41 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 70.10 TL

Motorin litre fiyatı: 90.70 TL

LPG litre fiyatı: 51.49 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.