Motorinin ardından benzine indirim geldi
Dün motorine gelen 6,50 liralık indirimin ardından bu gece de benzinin litre fiyatına 2,90 TL indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 70 TL'nin altına düştü
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından dün yurt içinde motorinin litre fiyatına ortalama 6,50 lira indirim yapıldı. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirimle birlikte İstanbul ve Ankara'da motorinin litre fiyatı 90 lira altına geriledi.
Motorinin ardından bugün benzinin litre fiyatına 2,90 TL indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle İstanbul Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 70 TL'nin altına düştü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 68.40 TL
Motorin litre fiyatı: 88.90 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 69.40 TL
Motorin litre fiyatı: 90.00 TL
LPG litre fiyatı: 50.79 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 69.60 TL
Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
LPG litre fiyatı: 50.70 TL
Adana
Benzin litre fiyatı: 70.20 TL
Motorin litre fiyatı: 90.80 TL
LPG litre fiyatı: 51.11 TL
Bitlis
Benzin litre fiyatı: 71.10 TL
Motorin litre fiyatı: 91.70 TL
LPG litre fiyatı: 51.41 TL
Trabzon
Benzin litre fiyatı: 70.10 TL
Motorin litre fiyatı: 90.70 TL
LPG litre fiyatı: 51.49 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.