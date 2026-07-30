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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan, Şam'da temaslarda bulundu

        TCMB Başkanı Karahan, Şam'da temaslarda bulundu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2010'dan bu yana TCMB başkanı düzeyinde Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret kapsamında Şam'da çeşitli temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Karahan, Şam'da temaslarda bulundu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, temaslarına Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde Büyükelçi Nuh Yılmaz ile görüşerek başladı. Ardından Suriye Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden Karahan, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından kabul edildi.

        TCMB Başkanı Karahan daha sonra Suriye Merkez Bankasına geçerek Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safvet Raslan ile görüştü.

        Görüşmede iki ülke merkez bankaları arasında karşılıklı mevduat hesaplarının açılması konusunda anlaşmaya varıldı.

        Taraflar ayrıca, merkez bankaları arasındaki teknik ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, Suriye Merkez Bankasına teknik destek sağlanması ve iki ülke arasındaki ticari ve mali işlemlerin kolaylaştırılması konularında anlaşmaya vardı.

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        Karahan ve Raslan, Emevi Camii'nde bulunan Türk şehitlerinin kabirleri ile Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

        Heyet, daha sonra eski Şam sokaklarında yürüyerek Anbar Okulu, tarihi Halid el-Azm Sarayı ve Esad Paşa Konağı'nı ziyaret etti.

        Karahan, ziyaretinin son bölümünde Kasiyun Dağı'na çıkarak bölgede hayata geçirilmesi planlanan Kasiyun Turu turizm projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        İKİ ÜLKE MERKEZ BANKASI BAŞKANINDAN İŞBİRLİĞİ MESAJI

        TCMB Başkanı Karahan,ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'da gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Suriye merkez bankaları arasındaki işbirliğinin iki ülkenin ekonomik refahına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

        Karahan, "Merkez bankalarımız arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının, ülkelerimizin ortak refahı ve ekonomik kalkınması için güçlü bir temel oluşturacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Suriye Merkez Bankası Başkanı Raslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB Başkanı Karahan'ı Şam'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

        Raslan, "Resmi protokollerin ötesinde bizi kardeşlik ve dostluk bağları bir araya getiriyor. Bu anlayışla anlamlı işbirlikleri kuruyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor ve halklarımızın yararına, iki ülkenin daha güçlü bir geleceğe ulaşması için yeni işbirliği ufukları açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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