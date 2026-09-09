Tera Grubu, Pusula'yı bünyesine katmak için görüşmelere başladı

Tera Grubu, finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi kapsamında Pusula Finans Holding A.Ş. ve holding bünyesindeki şirketlerin paylarının devralınmasına yönelik görüşmelere başladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, mevcut pay sahipleriyle müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmeler; Pusula Finans Holding'in hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere holding ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlüğü kapsıyor.

Tera Grubu, planlanan işlemle birlikte halen faaliyet gösterdiği sermaye piyasaları ve portföy yönetimi alanlarının yanı sıra yatırım ve finansman hizmetlerindeki ölçeğini büyütmeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, finansın grubun uzun vadeli büyüme ve kalıcı değer üretme hedefleri doğrultusunda temel faaliyet alanlarından biri olduğunu belirtti. Tezmen, sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım bankacılığı ve diğer finansal hizmetlerde oluşturdukları yapıyı daha geniş bir ürün ve müşteri tabanına taşıyabilecek fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.

Tezmen, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde birbirini tamamlayan finansal hizmetleri daha büyük bir ölçek altında buluşturacaklarını vurgulayarak, amaçlarının uzun vadede değer üreten güçlü bir finans ekosistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

Tarafların anlaşmaya varması halinde işlemin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu nezdindeki izin ve onay süreçlerinin yürütülmesi gerekecek. Şirket, mevcut aşamada bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığını ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Tera Grubu bünyesinde finans, teknoloji ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 3 holding ile 6'sı halka açık olmak üzere toplam 53 şirket bulunuyor.