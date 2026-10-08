Tether 550 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

2026 yılında gerçekleştirilen iki ayrı işlem kapsamında, Nisan ayında iki cüzdandaki 344 milyon dolardan fazla USDT, ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler doğrultusunda donduruldu. Temmuz ayında ise İran Merkez Bankası ile bağlantılı dört TRON adresinde 130 milyon dolardan fazla USDT donduruldu. Böylece yıl içinde İran bağlantılı adreslerde dondurulan toplam tutar yaklaşık 550 milyon dolara ulaştı.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, açık blokzincirlerin fon hareketlerini izleme konusunda yetkililere önemli bir görünürlük sağladığını belirterek, şirketin güvenilir bilgiler doğrultusunda harekete geçtiğini ve ABD’deki ve dünyadaki yetkililerle doğrudan koordinasyonunu sürdüreceğini ifade etti.

REKLAM

Firmadan yapılan açıklamaya göre Tether, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi, İç Güvenlik Soruşturmaları birimi (HSI) ve OFAC başta olmak üzere uluslararası yetkililerle çalışıyor. Şirket, bugüne kadar 67 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti birimiyle iş birliği yaparak dünya genelinde 2.900’den fazla soruşturmaya destek verdiğini, bunların 1.600’den fazlasının ABD kolluk kuvvetleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

Bu çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve terörizmin finansmanıyla bağlantılı 4,9 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına destek sağlandı. Tether ayrıca cüzdan dondurma politikasını OFAC’ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi ile uyumlu hâle getirerek yaptırım kontrollerini ikincil piyasalardaki listelenmiş cüzdanlara da genişletti. Ardoino, blokzincir işlemlerinin izlenebilirliğine dikkat çekerek şirketin terörizm, yaptırımlardan kaçınma, dolandırıcılık ve diğer ciddi suçlarla mücadele eden yetkililere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.