Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kripto Para
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.128,17 %0,04
        DOLAR 49,2147 %0,03
        EURO 55,2682 %0,27
        GRAM ALTIN 6.523,26 %0,32
        BITCOIN 82.054,00 %-1,60
        FAİZ 39,77 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 93,67 %-1,00
        GBP/TRY 65,2092 %0,24
        EUR/USD 1,1198 %0,01
        BRENT PETROL 103,25 %3,41
        ÇEYREK ALTIN 10.665,53 %0,32
        Haberler Ekonomi Kripto Para Tether 550 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

        Tether 550 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

        Tether, ABD'nin yaptırım ihlallerine yönelik operasyonlarını genişlettiği süreçte, İran'ın merkez bankası ve yaptırım ağlarıyla bağlantılı cüzdanlarda yaklaşık 550 milyon dolarlık USDT'nin dondurulmasına destek verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        550 milyon dolarlık USDT'yi dondurdu

        2026 yılında gerçekleştirilen iki ayrı işlem kapsamında, Nisan ayında iki cüzdandaki 344 milyon dolardan fazla USDT, ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler doğrultusunda donduruldu. Temmuz ayında ise İran Merkez Bankası ile bağlantılı dört TRON adresinde 130 milyon dolardan fazla USDT donduruldu. Böylece yıl içinde İran bağlantılı adreslerde dondurulan toplam tutar yaklaşık 550 milyon dolara ulaştı.

        Tether CEO’su Paolo Ardoino, açık blokzincirlerin fon hareketlerini izleme konusunda yetkililere önemli bir görünürlük sağladığını belirterek, şirketin güvenilir bilgiler doğrultusunda harekete geçtiğini ve ABD’deki ve dünyadaki yetkililerle doğrudan koordinasyonunu sürdüreceğini ifade etti.

        REKLAM

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Tether, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi, İç Güvenlik Soruşturmaları birimi (HSI) ve OFAC başta olmak üzere uluslararası yetkililerle çalışıyor. Şirket, bugüne kadar 67 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti birimiyle iş birliği yaparak dünya genelinde 2.900’den fazla soruşturmaya destek verdiğini, bunların 1.600’den fazlasının ABD kolluk kuvvetleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

        Bu çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve terörizmin finansmanıyla bağlantılı 4,9 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına destek sağlandı. Tether ayrıca cüzdan dondurma politikasını OFAC’ın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesi ile uyumlu hâle getirerek yaptırım kontrollerini ikincil piyasalardaki listelenmiş cüzdanlara da genişletti. Ardoino, blokzincir işlemlerinin izlenebilirliğine dikkat çekerek şirketin terörizm, yaptırımlardan kaçınma, dolandırıcılık ve diğer ciddi suçlarla mücadele eden yetkililere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        Adalet Bakanlığı'ndan fon soruşturması açıklaması
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü