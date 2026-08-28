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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli atılıyor

        Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli atılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli atılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlayarak Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacak.” ifadesini kullandı.

        Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirten Uraloğlu, “İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı mahallesinde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı’nda son bulacak.” açıklamasında bulundu.

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        Uraloğlu, “16,2 kilometrelik güzergâhımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskân, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak.” dedi.

        Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon’un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, “Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız.” diye konuştu.

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        GÜNDE 87 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU

        Bakan Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, “Araçlarımız 360 yolcu kapasiteli olacak. Güzergâh işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz.” dedi.

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        #trabzon
        #raylı sistem
        #Bakan Uraloğlu
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