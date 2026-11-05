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        Haberler Ekonomi Enerji TÜREB Başkanı Erden: 2027 rüzgar enerjisinde yatırım yılı olacak

        TÜREB Başkanı Erden: 2027 rüzgar enerjisinde yatırım yılı olacak

        Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisinde yaklaşık 25 bin megavatlık proje stokuna sahip olduğunu, proje geliştirme süreçlerinde sağlanan ilerlemeyle gelecek yıldan itibaren yatırım dönemine geçileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TÜREB Başkanı Erden: 2027 rüzgar enerjisinde yatırım yılı olacak

        TÜREB tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin rüzgar enerjisi hedefleri, sektörün yatırım gündemi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlıklar ele alındı.

        Erden, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin geçen yıl 2 bin megavatı aşan yeni rüzgar enerjisi kurulumuyla Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirterek, işletmedeki rüzgar santrallerinin toplam mekanik kurulu gücünün 16 bin megavatı aştığını söyledi.

        Türkiye'nin 2035'te rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 120 bin megavat kurulu güç hedefini anımsatan Erden, bu hedef doğrultusunda rüzgar enerjisi yatırımlarının hayata geçirilmesinde şebeke, izin süreçleri ve finansmanın önemine işaret etti.

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        Erden, Türkiye'nin karasal rüzgar enerjisinde yaklaşık 25 bin megavatlık proje stokuna sahip olduğunu belirterek, "Geliştirme sürecini pek çok projede tamamladık. Yatırım sürecine geçiyoruz. Şunu şimdiden söyleyebiliriz, 2026 ile geliştirme süreci çok büyük oranda ilerledi. 2027 itibarıyla Türkiye rüzgar için yatırım sürecine geçiyor. Dolayısıyla gelecek sene bu büyük dalganın nasıl finanse edileceği temel konumuz olacak." dedi.

        "Deniz üstü rüzgarda ilk 1000 megavatlık ihale gelecek yıl bekleniyor"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmalarına devam ettiğini, ihale şartnamesinin yayımlanmasının ardından sürecin başlamasını beklediklerini dile getiren Erden, "Bakan Bey'in düğmeye basmasıyla 6 aylık bir süre öngörüyoruz. Gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda veya ikinci çeyreğin başında ihalenin 1000 megavat olarak, aday 4 sahadan biri olacak şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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        TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman da deniz üstü rüzgar enerjisi projelerine yönelik ihale şartnamesine ilişkin, "COP31 döneminde muhtemelen şartnamenin son halini açıklayacaklar. Bu son hali aslında yabancı yatırımcıların beklediği değişikliklerin bir bölümünü içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Yaman, COP31'in sağlayacağı uluslararası görünürlük ve şartnamede yapılan iyileştirmelerle bu alana yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin artmasını beklediklerini ifade ederek, "Yabancı yatırımcı ilgisi olmasa dahi yerli proje geliştiricilerimiz bu projelerin ihalesine girerek belirli aşamaya kadar geliştirme noktasında irade gösterecektir." dedi.

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        TÜREB, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbirliğiyle 5 gün boyunca toplam 8 oturum ve etkinlik düzenleyecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde 9 Kasım'da 10'dan fazla ülkeden bakan ve 250 davetlinin katılımıyla yapılması planlanan Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı'nın ise uluslararası işbirlikleri açısından öne çıkan etkinliklerden biri olması bekleniyor.

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