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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türk Telekom'un gelirleri yüzde 12 yükseldi

        Türk Telekom'un gelirleri yüzde 12 yükseldi

        Türk Telekom, 2026'nın üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 11,9 artışla 86,4 milyar TL'ye, net kârını 7,7 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin üçüncü çeyrek FAVÖK'ü 37 milyar TL olurken, toplam abone sayısı 58,5 milyona ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Türk Telekom'un gelirleri yüzde 12 yükseldi

        Türk Telekom, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11,9 artarak 86,4 milyar TL'ye yükseldi. Türk Telekom'un FAVÖK'ü aynı dönemde yüzde 6,9 artışla 37 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42,9 olarak gerçekleşti. Şirketin üçüncü çeyrek net kârı ise 7,7 milyar TL oldu.

        Lisans bedelleri ve güneş enerjisi yatırımları hariç tutulduğunda Türk Telekom, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 27,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

        TOPLAM ABONE SAYISI 58,5 MİLYONA ULAŞTI

        Türk Telekom'un 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 58,5 milyona yükseldi. Şirketin fiber ağ uzunluğu 592 bin kilometreye, fiber hane kapsaması ise 34,8 milyona ulaştı. Mobil alanda büyümesini sürdüren Türk Telekom'un mobil abone sayısı 33,4 milyon olarak kaydedildi.

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        “TEKNOLOJİYİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜREN KABİLİYETLERİMİZLE BÜYÜMEMİZİ HIZLANDIRDIK”

        2026 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçları değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandırdıklarını belirtti.

        Şahin, “Teknoloji vizyonumuz, güçlü altyapımız ve geniş bir alana yayılan uygulama yetkinliğimizle kamu ve özel sektörle yeni iş birlikleri geliştirerek, ülkemizin önemli dijital dönüşüm projelerinde başarılı çalışmalara imza atarak bu anlayışımızı ortaya koyduk. Teknolojiyi ekonomik değere dönüştürme kabiliyetimizle hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm projeleri, bu çeyrekte büyümemize hız kazandırdı” dedi.

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        Çeşitlendirilmiş gelir yapılarını pekiştirerek yatırımlarına devam ettiklerini belirten Şahin, güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç, 2026'nın ilk 9 ayında yatırım harcamalarını yıllık bazda yüzde 38 artırarak 71,6 milyar TL'ye yükselttiklerini ifade etti.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'in iletişim ve teknoloji altyapısını uçtan uca üstlendiklerini kaydeden Şahin, zirvenin Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olduklarını söyledi.

        MOBİL ABONE KAZANIMINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

        Mobil abone kazanımındaki performanslarını sürdürdüklerini belirten Şahin, mobil abone sayısının 33,4 milyona ulaştığını bildirdi.

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        Şahin, “Mobilde 670 bin net abone kazanımıyla müşteri tabanımızı güçlendirirken, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son on iki ayda 2,8 milyona ulaşan faturalı net abone kazanımıyla bu alanda uzun vadeli stratejimizin olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        SABİT GENİŞ BANT ABONELERİNİN YÜZDE 94,6'SI FİBERDE

        Fiber altyapı yatırımlarının 81 ilde sürdüğünü belirten Şahin, sabit geniş bant abone sayısının üçüncü çeyrekte 15,4 milyon seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

        Fiber abonelerin toplam sabit geniş bant aboneleri içindeki payının yüzde 94,6'ya yükseldiğini aktaran Şahin, fiber ağ uzunluğunun 592 bin kilometreye, fiber altyapı hane kapsamasının ise 34,8 milyona ulaştığını bildirdi.

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        Şahin, FTTC'den FTTH/B'ye dönüşüm yatırımlarının desteğiyle FTTH/B hane kapsamasının çeyreklik bazda 787 bin artarak 19 milyona ulaştığını belirtti.

        COP31'İN KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ DESTEKÇİSİ

        Türk Telekom'un 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alacağını belirten Şahin, zirvenin iletişim ve teknoloji altyapısını sağlayacaklarını ifade etti.

        Şahin, fiber ve mobil ağlardaki altyapı güçlerini veri merkezi, siber güvenlik ve yeni nesil teknoloji çözümlerindeki yetkinlikleriyle birleştireceklerini kaydetti.

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        YERLİ TELEFON PROJESİNDE ÖNEMLİ AŞAMAYA GELİNDİ

        Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesini artırmayı stratejik öncelikleri arasında gördüklerini belirten Şahin, 6G ve ötesi teknolojilerden yapay zeka destekli ağ yönetimine, yeni nesil haberleşme sistemlerinden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

        Bu yıl Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Kurulu'nu hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, ASELSAN ile üzerinde çalıştıkları yerli telefon projesinde de önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti.

        Şahin, “Türk Telekom'un haberleşme teknolojileri ve 5G alanındaki birikimini ASELSAN'ın mühendislik ve üretim yetkinliğiyle buluşturuyoruz. Yerli cihazın geliştirilmesinde önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız yalnızca ‘yerli’ olduğu için tercih edilen bir telefon ortaya koymak değil; teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek” dedi.

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