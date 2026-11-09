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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türk Telekom ve SANKO’dan COP31’de yeşil sanayileşme adımı

        Türk Telekom ve SANKO’dan COP31’de yeşil sanayileşme adımı

        Türk Telekom ile SANKO Holding, TBH Port Adana'da Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini hayata geçirdi. Private LTE teknolojisiyle desteklenen projeyle liman operasyonlarında verimliliğin artırılması, enerji optimizasyonu sağlanması ve karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Türk Telekom ve SANKO'dan COP31'de yeşil sanayileşme adımı

        Türk Telekom ile SANKO Holding, Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesini Adana'daki TBH Port'ta hayata geçirdi.

        Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Türk Telekom'un özel, güvenli, kesintisiz ve yüksek hızlı mobil iletişim ağı sunan yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi Private LTE (pLTE) altyapısı kullanılacak.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 kapsamında duyurulan proje, liman işletmeciliğinde dijital dönüşümü desteklerken COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme hedeflerinin sahadaki uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

        Proje kapsamında liman sahasındaki vinçler, sensörler, araçlar ve personel arasında kesintisiz veri akışı sağlanması amaçlanıyor. Altyapı sayesinde liman içi otomasyon, gerçek zamanlı izleme, enerji verimliliği ve uzaktan kontrol uygulamalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

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        Görüntü işleme, iş sağlığı ve güvenliği ile uzaktan kontrol uygulamalarının da devreye alındığı projeyle endüstriyel 5G uygulamalarının önünü açacak teknolojik altyapı oluşturuldu.

        "5G, ÜRETİMDEN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM SAĞLIYOR"

        Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, projeye ilişkin değerlendirmesinde, COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra geleceğin ekonomi, sanayi ve sosyal yaşam gündemini de belirlediğini ifade etti.

        Teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en önemli araçlarından biri olarak konumlandırdıklarını belirten Şahin, teknoloji güçlerini yaşamın tüm alanlarına yansıtarak kalıcı değer yaratmaya odaklandıklarını kaydetti.

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        Şahin, yeni nesil bağlantı teknolojileri ve 5G'nin yalnızca daha yüksek hız sunan bir çözüm olmadığını vurgulayarak, "Üretimden lojistiğe, operasyonel verimlilikten güvenliğe kadar pek çok alanda dönüşüm sağlayan güçlü bir ekosistem sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sağlıktan üretime, spordan kültür-sanata kadar farklı alanlarda öncü uygulamalar geliştirdiklerini aktaran Şahin, SANKO ile TBH Port Adana'da hayata geçirilen işbirliğinin de bu vizyonun önemli örneklerinden biri olduğunu bildirdi.

        Şahin, akıllı liman projesinin COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığını sahada somut değere dönüştüren önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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        "Bu proje, yalnızca liman işletmeciliğinde yeni nesil teknolojilerin kullanımına öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda endüstriyel alanlarda 5G dönüşümünün temelini oluşturan stratejik bir model ortaya koyuyor. Türk Telekom yenilikçi çözümlerimizle, sektörlerin rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan projelere imza atmaya devam edeceğiz."

        "DİJİTALLEŞME VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ STRATEJİK KALDIRAÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

        SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da sürdürülebilir büyüme vizyonları doğrultusunda dijitalleşme ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki stratejik kaldıraç olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

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        Çok sektörlü yapılarında operasyonel verimliliği, izlenebilirliği ve kaynak dayanıklılığını artıracak ileri teknolojileri devreye aldıklarını belirten Konukoğlu, lojistik ve liman operasyonlarında da bu entegrasyonu en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini aktardı.

        Konukoğlu, Türk Telekom işbirliğiyle TBH Port Adana'da hayata geçirilen projenin özel kablosuz bağlantı altyapısıyla süreçleri daha güvenli, kesintisiz ve veri odaklı hale getireceğini kaydetti.

        Liman operasyonlarında gerçek zamanlı izleme, ileri otomasyon ve enerji optimizasyonunu mümkün kılan altyapının COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme vizyonunu somut bir uygulamaya dönüştürdüğünü vurgulayan Konukoğlu, "Endüstriyel alanlarda dijital çekirdeğimizi güçlendirirken, karbon ayak izimizi azaltan ve ülkemizin küresel rekabet gücünü destekleyen bu değerli işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        #cop31
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