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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti

        Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti

        Türk Telekom şirketin yönetim kurulu üyesi Yunus Arıncı'nın istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 11:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arıncı istifa etti

        Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dr. Yunus Arıncı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Eski Takasbank Genel Müdürü de olan Arıncı, fon soruşturmaları kapsamında Cumartesi günü yeniden gözaltına alınmıştı.

        İlk olarak 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılan Arıncı, haftasonu yeniden gözaltına alınmıştı.

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