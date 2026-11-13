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        Haberler Ekonomi Para Türkiye Finans'ın kârı yüzde 124 arttı

        Türkiye Finans'ın kârı yüzde 124 arttı

        Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 yılının ilk dokuz ayında ekonomiye sağladığı finansman desteğini 336 milyar TL'ye ulaştırdı. Bankanın toplam aktifleri 457 milyar TL'ye yükselirken, net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artışla 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Finans'ın kârı yüzde 124 arttı

        Türkiye Finans Katılım Bankası, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, yılın ilk dokuz ayında üretim, yatırım, ihracat ve ticaretin finansmanına sağladığı desteği artırırken, güçlü bilanço yapısını ve kârlı büyümesini sürdürdü.

        Eylül sonu itibarıyla Bankanın toplam aktifleri 2025 yıl sonuna göre yüzde 17 artarak 457 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar yüzde 22 büyümeyle 287 milyar TL’ye yükselirken, katılma hesaplarında yüzde 36 büyüme kaydedildi. Katılım fonlarının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

        Bankanın kullandırdığı nakdi fonlar yüzde 24 artışla 279 milyar TL’ye, gayri nakdi finansman hacmi ise 57 milyar TL’ye ulaştı. Böylece Türkiye Finans Katılım Bankası’nın reel ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 336 milyar TL olarak gerçekleşti.

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        Yılın ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artırarak 6,3 milyar TL’ye yükselten Bankanın yasal özkaynakları 48 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

        Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hasan Ecesoy, finansal sonuçları değerlendirirken Bankanın güçlü kurumsal temellerine ve gelecek dönem önceliklerine dikkat çekti:

        “Türkiye Finans Katılım Bankası’nın yılın ilk dokuz ayında ortaya koyduğu performans, sağlam finansal yapımızın, müşterilerimizin güveninin ve çalışma arkadaşlarımızın katkılarının bir yansıması. Bankamız, büyümesini ve kârlılığını artırırken üretime, yatırıma, ihracata ve ticarete sağladığı desteği de güçlendirdi.

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        Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, güçlü finansal yapımızın üzerine inşa edeceğimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi; daha verimli iş süreçleri, daha güçlü müşteri ilişkileri ve yüksek hizmet kalitesiyle desteklemek olacak.

        Bu yaklaşımda KOBİ’lerin özel bir yeri var. Hedefimiz, büyüyen KOBİ’lerin ilk tercih ettiği banka haline gelmek. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlayan, finansmana erişimlerini kolaylaştıran ve işlerini hızlandıran çözümlerle onların büyüme yolculuklarına eşlik etmek istiyoruz.

        Dijitalleşmeyi, müşteri deneyimini geliştiren ve bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir kılan önemli bir araç olarak görüyoruz. Teknolojiye ve çalışanlarımızın yetkinliklerine yatırım yaparak katılım finansın sunduğu imkânları daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve ülkemiz ekonomisi için kalıcı değer üretmeyi sürdüreceğiz.”

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