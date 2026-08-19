Türkiye ile Suriye arasında kritik madencilik anlaşması
Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:54 Güncelleme:
Türkiye ile Suriye, madencilik alanındaki iş birliğini geliştirmek için yeni bir adım attı.
İki ülke arasında “Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı.
FOSFAT ALANINDA İŞ BİRLİĞİ
Anlaşmayla fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye ile Suriye arasında madencilik iş birliğinin kapsamı genişletilecek.
Mutabakat, iki ülkenin fosfat alanındaki ortak çalışmalarına temel oluşturacak.
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