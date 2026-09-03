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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üretici enflasyonu ağustosta yıllık yüzde 27,95 oldu

        Üretici enflasyonu ağustosta yıllık yüzde 27,95 oldu

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,57, yıllık bazda yüzde 27,95 arttı. Yıllık artış imalat ürünlerinde yüzde 29,68 olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Üretici enflasyonu ağustosta yıllık yüzde 27,95 oldu

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2026 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,57 artış gösterdi. Endeksteki artış, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,76 oldu.

        İMALAT FİYATLARI YILLIK YÜZDE 29,68 ARTTI

        Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,88, imalatta yüzde 29,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,57 ve su temininde yüzde 29,59 artış kaydedildi.

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        Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara malları yüzde 27,41, dayanıklı tüketim malları yüzde 28,54, dayanıksız tüketim malları yüzde 30,28, enerji yüzde 27,33 ve sermaye malları yüzde 22,06 arttı.

        ENERJİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 6,99 YÜKSELDİ

        Sanayinin dört sektöründe aylık değişim madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 azalış, imalatta yüzde 2,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,03 artış ve su temininde yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.

        Ana sanayi grupları arasında aylık bazda ara malları yüzde 1,84, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,84, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,51, enerji yüzde 6,99 ve sermaye malları yüzde 1,76 arttı.

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