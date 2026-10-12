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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Üretken yapay zeka mesleklerden çok görevleri dönüştürecek

        Üretken yapay zeka mesleklerden çok görevleri dönüştürecek

        Biruni Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Yılmaz, üretken yapay zekanın iş dünyasında meslekleri tamamen ortadan kaldırmaktan çok mevcut görevleri dönüştüreceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Üretken yapay zeka mesleklerden çok görevleri dönüştürecek

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üretken yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, çalışma hayatının geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

        Araştırmalar, yapay zekanın etkisinin mesleklerin tamamen ortadan kalkmasından çok görev tanımlarının ve çalışma biçimlerinin değişmesi yönünde olacağına işaret ediyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, geleceğin çalışanlarında yalnızca yapay zeka kullanma becerisinin değil, üretilen bilgiyi alan bilgisiyle denetleme, hataları fark etme ve sorumluluk alma yetkinliğinin belirleyici olacağını aktardı.

        Yılmaz, yapay zekanın mevcut meslekler içindeki bazı görevleri üstlenebileceğini ancak birçok alanda insan bilgisi, değerlendirmesi ve kararının önemini koruyacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

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        "ILO'nun araştırmasına göre dünyadaki çalışanların yaklaşık dörtte biri, üretken yapay zekadan belirli ölçüde etkilenebilecek mesleklerde bulunuyor. Ancak bu durum, her dört çalışandan birinin işini kaybedeceği anlamına gelmiyor. Araştırmalar, mesleklerin ortadan kalkmasından çok görev tanımlarının değişeceğini gösteriyor."

        "YAPAY ZEKA ÇIKTISINI DOĞRULAYABİLENLER İŞ HAYATINDA FARK YARATACAK"

        Çalışma hayatında yapay zeka kullanımının giderek yaygınlaşacağını ifade eden Yılmaz, teknolojiyi kullanabilmenin tek başına yeterli bir yetkinlik olmayacağına dikkati çekti.

        Yılmaz, yapay zeka sistemlerinin kısa sürede metin, görüntü, yazılım kodu ve çeşitli analizler üretebildiğini ancak söz konusu çıktıların her zaman doğru kabul edilmemesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde asıl fark, yalnızca yapay zeka kullanabilenlerle kullanamayanlar arasında değil, yapay zekanın ürettiği sonucu alan bilgisiyle denetleyebilen, hatalarını fark edebilen ve nihai sorumluluğu üstlenebilen kişiler arasında ortaya çıkacak. Yapay zeka çıktısını doğrulayabilenler iş hayatında fark yaratacak." ifadelerini kullandı.

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        Yapay zeka çıktısını doğrulama ve sorgulama becerisinin geleceğin en önemli mesleki yetkinliklerinden biri olacağını aktaran Yılmaz, yapay zekadaki dönüşümün üniversite eğitimine de yansıması gerektiğini kaydetti.

        Yılmaz, öğrencilerin yalnızca yeni teknolojileri kullanabilen bireyler olarak değil, söz konusu teknolojilerin ürettiği sonuçları sorgulayabilen ve değerlendirebilen profesyoneller olarak yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Üniversitelerde öğrencilere yalnızca yapay zeka araçlarını kullanmayı değil, doğru problem kurmayı, çıktıları doğrulamayı ve etik sorumluluk taşımayı da öğretmemiz gerekiyor. Yapay zeka, eğitim ve çalışma hayatında giderek daha fazla yer alacak. Geleceğin mesleki yetkinliklerinde teknoloji bilgisinin yanı sıra alan uzmanlığı, eleştirel düşünme ve sorumluluk bilinci de belirleyici olacak."

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